كانت بالمستطيل الأخضر فأصبحت خارجه

يحدث أن هذا الموسم اشتدت منافسته خارج المستطيل الأخضر أكثر من داخله، فكرة القدم منظومة متكاملة وجدت لتكون أكثر إمتاع وإبداع داخل المستطيل الأخضر تحمل طابع التنافس الشريف المليء بالحماس والندية والمهارة والتكتيك والتكنيك العالي وتحقيق الأهداف وكسب البطولات والتميز بالمساندة والتشجيع والعمل الإداري والإحترافي والمالي المساعد لنجاحها وتطويرها.

رغم التقارب الكبير بالفارق النقطي بين فرق المراكز الأربعة بجدول ترتيب الدوري لهذا الموسم إلا إن هذا لا يعني قوته فمستويات هذه الأندية لم تصل لحد الطموح والمأمول منها فلا زالت إلى الآن بعيدة عن مستوايتها المعهودة والمعروفة عنها.

هذا الموسم تميز بأحداثه الكثيرة خارج الملعب مابين عقوبات الفيفا وإتهامات وتصاريح وتسريبات وترشقات إعلامية مابين الحين والآخر إضافة للضايقة المالية التي تمر بها الأندية وبعض قضاياها التي تظهر بالوسط الإعلامي، والتي قللت من ضعف الأداء الفني داخل الملعب لا تصبح المنافسة أكثر تميزا بمواقع التواصل الإجتماعي والبرامج والصحف الرياضية.

من المستفيد من نقل معركة المنافسة خارج الملعب وما ذنب المشجعين المغلوبين على أمرهم الذين خصصوا جزءًا من أوقاتهم لمشاهدة أنديتهم عبر شاشات التلفاز ومنهم من قطع المسافات ودفع الأموال من أجل الحضور لدعمها ومؤازرتها كجماهير عاشقه ومحبه لأنديتها وذواقه لرياضة كرة القدم والتي تطمح من أنديتها تقديم المستويات الرائعة وتحقيق الإنتصارات والإنجازات والظهور بالشكل المشرف.

بعيداً عن التعصب نريد كرة قدم تلعب داخل الملعب فقط تجبرنا على التصفيق لها والتشجيع.