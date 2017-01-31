الجعفري يناقش الاستعدادات لانطلاق مهرجان هروب التسويقي والترفيهي

ترأس وكيل محافظ هروب الأستاذ محمد الجعفري اجتماع اللجنة المنظمة لمهرجان هروب للتسوق والترفيه الثاني بمحافظة هروب .

وناقش الجعفري الاستعدادات للمهرجان مع رجل الأعمال محمد الغامدي ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بهروب جابر معائل هروبي والمنسق الإعلامي لمحافظة هروب الإعلامي قاسم الهروبي.

من جانبه أوضح وكيل محافظ هروب الجعفري لصحيفة فيفاء أون لاين أن الاستعدادات على قدم وساق لتدشين المهرجان الثاني للتسوق والترفيه ، مشيرا أن الافتتاح الرسمي للمهرجان والذي يضم ولأول مره بالمحافظة جناح خاص بأسر هروب المنتجة والذي يدشنه سعادة محافظ هروب أحمد الفيفي بتاريخ 1438/5/15 ويتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة طوال فترة المهرجان .

وأضاف رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بهروب جابر معائل هروبي أن اللجنة أتمت جميع الترتيبات و الاستعدادات لدعم أسر هروب المنتجة ، مضيفا أن أسر هروب المنتجة ستحضى على دعم مالي ومعنوي ، وتعمل على تشجيع الأسر ذوي الدخل المحدود على العمل لزيادة المداخيل والعوائد المالية لتلك الأسر .

من جهة أخرى ذكر رجل الأعمال محمد علي الغامدي أنه ولتفعيل رؤية 2030 ومشاركة القطاع الخاص في الدور المجتمعي تم تخصص 20 محل لأسر هروب المنتجة مجانا ، وذلك لدعم وتشجيع أسر محافظة هروب المنتجة ، مشيرا أن هناك العديد من الفعاليات .