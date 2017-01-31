فكرة للبيع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه .

وبعد : اطلعت على خبر زيارة بعض رجال الأعمال والمال ( النملة والفوزان وبابكير وغيرهم ) لفيفاء – الله يحييهم وينفع بهم – وأعتقد أنهم لم يأتوا إلى فيفاء لمجرد السياحة والنزهة والاستمتاع بمناظرها وجوها اللطيف فحسب ، وإنما للبحث عن فرص استثمار ، وفيفاء مؤهلة لمشاريع سياحية جاذبة ، والسياحة أصبحت صناعة وتجارة ناجحة .

هذا الخبر حرك في نفسي فكرة طالما خطرت على بالي ، وهي ما سوف أطرحها على حضراتكم في هذا المقال لعلها تحظى بتأييدكم .

إن كل مشروع كبير ناجح يبدأ بخاطرة ، ثم يتحول إلى فكرة ، ثم إلى مخطط ترسم فكرته ، ثم إلى مشروع يشاد ويقام على أشده . تلكم الفكرة أهديها بدون مقابل لشبابنا الطموح في فيفاء لا أطلب منهم إلا الدعاء ممن يحب ، ودعم الفكرة بقوة ممن اقتنع بها كل بما يستطيع لتتضافر الجهود من الجميع لإنجاحها .

أما أنا فلدي قناعة بأنها مشروع ناجح وجدواه ممتازة ، وسيفتح أبواب أرزاق متعددة ، وفرص عمل متنوعة ، وخدمة مفيدة لبلدتنا الطيبة .

ذلكم المشروع هو تقديم خدمات لكل سائح أو زائر لفيفاء ، فهو مشروع ناجح بكل المقاييس إذا وجد من يتبناه بجد وعزم ونشاط ، وأجزم بأن هذا المشروع يفكر فيه غيرنا بجد وحرص ، فينبغي المبادرة قبل أن يخطف من بين أيدي شبابنا ( ونحن نچيل ونجفح ) ، فالسياحة أصبحت صناعة وتجارة ناجحة ، والحكومة تشجعها وتدعمها ، ومقومات نجاحها في فيفاء متوفرة بما وهبها الله من جمال الطبيعة والمناظر الخلابة ، والهواء العليل اللطيف ، ولقد أثنى على فيفاء وما تمتاز به كثير من غير أهلها ممن زارها مما يجعل من سمع بها يشتاق لزيارتها والسياحة إليها ،بالإضافة إلى قربها من المناطق الحارة الرطبة ، وسهولة الوصول إليها مما يجعل أي مشروع فيها للسياحة وخدمة السائحين ناجح ، لكن نجاحه يتوقف على اتخاذ الخطوات اللازمة لقيامه .، وقد يعترض بعض الغيورين على تشجيع السياحة لفيفاء لاعتقاده بأن السياحة فيها أمور سلبية قد يأتي بها بعض السائحين فيتأثر بها أهل البلد ، وأنا أعتقد أن هذه نظرة قاصرة فلم يعد هناك مكان مغلق على نفسه معزول عن العالم ، فقد أصبح العالم في قربه ويسر الوصول إلى أي مكان منه كالقرية أو البيت الواحد ، لقد اخترقت الحجب ، وفتحت الأبواب للوصول إلى الجماعات المحافظة ، بل أصبح في إمكان من يريد الدخول إلى غرف النوم الخاصة ، فلم يعد هناك مفر من آثارها سوى بالوعي والارشاد والتوجيه ممن يستطيع ذلك ، إذا علم هذا ، فلماذا لا يستفاد من هؤلاء السائحين ، فالسائح في حاجة لخدمات ، سكن ، ونقل ، وأكل وشرب ، ولوازم متعددة ، والسائح عادة يبذل بسخاء ، ويصرف بسخاء على نفسه وأسرته المرافقة له .

إذا فإقامة مقر ، أو شركة ، أو مؤسسة تقدم هذه الخدمات لمن يأتي لهذا البلد من الأفراد والأسر سيكون في نظري مفيدا وناجحا ومردوده المادي جيد ، ولكن لا بد لنجاحه من اتباع الخطوات التالية :

١ – التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة بالسياحة لكسب اعترافها ودعمها للفكرة وتشجيعها .

٢ – تغطية المشروع تغطية إعلامية للتعريف بالمشروع وخدماته ، وبالأماكن الجميلة ، والخدمات المتوفرة فيها وأسعارها ، ووسائل الإعلام اليوم متوفرة ومتطورة ، ولدينا من الشباب من يحسن التعامل معها والإفادة منها .

٣ – لضمان نجاح المشروع يتطلب التنسيق مع أصحاب الاستراحات والغرف المفروشة وما لديهم من الخدمات ، والتعريف بها بالصورة ، ومعرفة مستواها وأسعارها ليكون لدى الزائر خيارات متعددة حسب رغبته وإمكاناته .

٤ – التعرف على أماكن الخدمات من : مطاعم ، ومغاسل ، ومحلات تجارية ، وما لديهم من خدمات .

٥ – اختيار جلسات في المواقع المطلة على مناظر جميلة ، والقريبة من الطرق ، والبعيدة عن خطر الطرق ، يتفق مع أصحابها لتهيئتها ، ووضع بعض الخدمات البسيطة المتيسرة فيها كالمراجح وزحالق للأطفال لتكون أداة جذب وراحة للعوائل ، وتكون بأجرة معقولة ، والسياحة اليومية هي أكثر جدوى وأقل كلفة لاسيما مع قرب المسافات ، ومن وجد مكانا مريحا عاد اليه مرارا وتكرارا ، وأرشد غيره إليه .

٦ – ثم يأتي دور الشباب في إنجاح هذا المشروع ويتمثل ذلك بما يلي .

١ – إيجاد مقر أو مقرات في مداخل فيفاء الثلاث : الغربية والجنوبية والشرقية لمن يريد أن يقدم الخدمات لمن يقصد فيفاء .

٢ – يكون في هذا المقر سيارات بسائقيها لمن ليس لديه سيارة تصلح للأماكن الجبلية ، أو لا يعرف السياقة فيها بحيث يوقف سيارته في مكان آمن ، ويركب للجهة التي يريدها مع صاحب سيارة يعرف السياقة في مثل هذه الطرق ، ويكون في نفس الوقت مرشدا ومروجا للسياحة وتأمين الطلبات التي يحتاج لها الزائر إن أراد .

٣ – يمكن تحقيق هذه الخدمة بالتعاون والتنسيق مع الشباب الذين لديهم سيارات صالحة لهذه الخدمة ويرغبون الاستفادة منها ومن وقتهم ، ومثل هذه الخدمة معمول بها في المدن الكبيرة ، وهي ناجحة .

٤ – يكون في المقر محلا تجاريا تتوفر فيه ما يحتاجه السائح من فرش وماء ولعب ولوازم أطفال ، ومأكولات خفيفة ، وحطب أو غاز ولوازم بلاستيكية من أكواب وملاعق وسكاكين وأكياس زبالة ونحو ذلك .

٥ – اذا احتاج السائح لوجبات تأتيه لمحل جلوسه الذي اختاره ينسق المقر مع المطاعم التي يتعامل معها لتقديم هذه الخدمة ، أو مع الشباب الذين يرغبون تقديم الخدمة للسائح .

٦ – هذه نظرة أولية للفكرة ، وسوف تتطور مع العمل وما تطرأ من حاجات وأفكار .

وفق الله الجميع لكل خير ، حرر في ١ / ٥ / ١٤٣٨ هجري .

أخوكم : سليمان بن قاسم الفيفي