ملتقى وناسة الشبابي بمشلحة يختتم برنامجة التوعوي

أسدل الستار على ملتقى وناسة الشبابي و الذي كان عنوانه ( أمن وطني – مسؤليتي ) مساء البارحة الأثنين الموافق ٢ / ٥ / ١٤٣٨ الذي نظمة مركز النشاط الإجتماعي بمشلحة وبالتعاون مع مكتب التعاوني لدعوة و الإرشاد بمشلحة

و الذي استمر لمدة خمسة أيام أيام كانت حافلة بالبرامج التوعوية الهادفة

وقد حظي المهرجان بحضور واهتمام كبيرين من أهالى قطاع مشلحة على اختلاف اعمارهم واهتماماتهم

نظرا لما قدمه من برامج هادفة وجوائز مادية وعينية تشجيعية نالت استحسان الحضور

ولقد اثنى الجميع على ما يقدمة مركز النشاط الإجتماعي بمشلحة في هذا الملتقى من برامج ومحاضرات مفيدة و دوري رياضي يحمل أسم شهيد الواجب محمد النجعي

ودعو إلى زيادة مثل هذه الملتقيات الدعوية والتوعوية لتوعية الشباب وحفظ أوقاتهم بما يعود عليهم بنفع و الفائدة

وفي نهاية الملتقى قدم مدير مركز النشاط الإجتماعي الأستاذ يحي محمد طميحي شكره لكل من شارك وساهم في إنجاح الملتقى واللحضور الكرام

كما قدم العديد من الجوائز و الهدايا من دراجات هوائية وكبش خروف للفائز و أطقم منزلية

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