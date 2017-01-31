استعداد لتقديم المشروعات ووضع محددات تساعد الاستفادة المثلى من موارد المؤسسة

اجتمع صباح الاثنين 1 جمادي الأول 1438 هـ الموافق 29 يناير 2017 م بمقر فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ علي بن صالح القزلان مدير الفرع و رئيس قسم المنح الأستاذ محمد صالح بن حسن فرغل و بحضور أعضاء لجنة العمل الخيري بالمنطقة المهندس طلال السويل و الدكتور إسماعيل نزاري للإستعداد لفترات تقديم المشروعات ووضع محددات تساعد الاستفادة المثلى من موارد المؤسسة.

وحرصت المؤسسة على أن تشمل خدماتها كافة الجهات غير الربحية في مختلف مناطق بلادنا الحبيبة وأهمية تجويد المشروعات ومراعاة منطقية الموازنات المقدرة للمشروعات , ونظراً لتخفيض المبلغ المخصص لمسار المشروعات الدورية لهذا العام، ومع ضرورة الالتزام بما ورد في دليل الضوابط والسياسات العامة للمنح في المؤسسة و دليل التعليمات لمسار منح المشاريع الدورية ، فقد رأت لجنة العمل الخيري بمنطقة المدينة المنورة مناسبة إبلاغ الجهات غير الربحية في المنطقة بعدد من التوصيات التي سيكون لمراعاتها عند تقديم المشروعات تأثير في المفاضلة بينها عند دراستها من قبل اللجنة، وهي كما يلي:

1- أن لا تتجاوز تكلفة أي مشروع في مسار منح المشاريع الدورية 100.000 مائة ألف ريال، أياً كانت طبيعته ومجاله وتفاصيله.

2- أن لا تتجاوز تكلفة أي مشروع استهلاكي لا يتضمن جوانب تنموية 50.000 خمسين ألف ريال.

3- التركيز على الخدمات والأصناف الأساسية عند تقديم مشروع استهلاكي، مثل: سلة غذائية، كسوة ونحوها.

4- أهمية وجود تصنيف للمستفيدين من خدمات الجهة، (فئة أ ، فئة ب ، فئة ج) بحسب شدة الحاجة وأولوية تقديم الدعم لهم، والإشارة إلى ذلك في المشروع.

5- الحرص على تخفيض التكاليف واستبعاد بنود الكماليات، مثل: الهدايا والحفلات ونحوها، لتغطية أكبر عدد من المستفيدين النهائيين.

6- أهمية التنسيق في تنفيذ المشروعات بين الجهات المتشابهة التي تخدم منطقة جغرافية واحدة.

7- تغطية أجزاء من تكاليف المشروعات بالاستفادة من الموارد العامة في المجتمع، سواءً من قبل الجهات الحكومية كالصالات والمرافق العامة، أو من باب المسؤولية المجتمعية للجهات التجارية.

8- نسبة تحقيق معايير تقييم المشروعات المذكورة في دليل التعليمات لمسار منح المشاريع الدورية ، وهي: (نوعية المشروع والهدف العام والبرامج، المخرجات، واقعية التكاليف، المتابعة، مشاركة المتطوعين).

وأكد مدير فرع منطقة المدينة الأستاذ علي بن صالح القزلان أنه سيتم بإذن الله مراعاة هذه النقاط في المفاضلة بين كافة المشروعات عند دراستها , علماً بأن فترة التقديم لهذا العام 1438هـ/2017م متاحة من يوم الأربعاء 04/05/1438هـ الموافق 01/02/2017م وحتى يوم الأحد 11/01/1439هـ الموافق 01/10/2017م على أن يكون موعد بدء تنفيذ المشروع بعد شهرين من موعد التقديم على الأقل.

ونوه القزلان عند وجود أي استفسارات أو توضيحات يمكن التواصل مع قسم المنح الخيري بالفرع (رقم الهاتف: 0148447123) على التحويلات التالية: (2620 / 2623 / 2622) خلال فترة الدوام الرسمي من 8 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان: almadinah@rf.org.sa .

الجدير بالذكر إن المشروعات تعرض على لجنة العمل الخيري بالمنطقة بمعدل شهري تقريباً، فتحث اللجنة كافة الجهات غير الربحية في المنطقة على المبادرة لتقديم مشروعاتها وإن كانت فترات تنفيذها متأخرة بعد بضعة أشهر، حيث إن هذا سيساعد اللجنة على الاطلاع على المشروعات الجيدة ورصد مبالغ لتنفيذها بشكل مبكر.