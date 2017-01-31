 محافظ صبيا يتفقد مقر مهرجان التسوق والترفيه | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يتفقد مقر مهرجان التسوق والترفيه

محافظ صبيا يتفقد مقر مهرجان التسوق والترفيه
صبيا - حيدر الذروي

قام  محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسي زعلة قبل ظهر اليوم الثلاثاء يرافقه رئيس البلدية المهندس/مشهور بن قاسم الشماخي ومدير الدفاع المدني المقدم/مصلح بن سالم الشمراني ومدير شعبة المرور الرائد/فواز بن يحيى الشريف ومدير الشرطة الرائد/صالح بن محمد آل كليب بجوله تفقدية لمقر مهرجان التسوق والترفيه المقام بساحة الاحتفالات الرئيسية بمدينة صبيا لمتابعة الاستعدادات والترتيبات النهائية تمهيدا للافتتاح الرسمي مساء غدا الأربعاء.
كما اطمأن المحافظ ومرافقوه على مدى توافر وسائل السلامة والتجهيزات والحراسات الامنية والتأكد من تهيئة وتسوية المواقف الخلفية لاستيعاب سيارات الزائرين تمشيا مع الضوابط والاشتراطات النظامية المعمول بها في مثل هذه الفعاليات. .

 

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