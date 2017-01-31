 أفراح السنحاني والطارشي بمدينة الرياض | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

أفراح السنحاني والطارشي بمدينة الرياض

أفراح السنحاني والطارشي بمدينة الرياض
صحيفة فيفاء أون لاين تصوير / حسن علي الفيفي

في ليلة رائعة من ليالي الأنس والفرح شهدت قاعة سوارتي بحي نمار بمدينة الرياض مساء يوم الأثنين 2-5-1438 عرس الشاب الخلوق / محمد عبدالله علي الطارشي الفيفي من كريمة / علي يحيى السنحاني الفيفي ، وقد شهد الفرح جمع غفير من أقرباء الأسرتين وجيرانهما وأصدقائهما وبعض الزملاء  ،  وكانت ليلة رائعة  ، وزادها روعة حضور بعض الشعراء واحيائهم بعضا من فنون فيفاء الشعبية  ، وصحيفة فيفاء اون لاين اذ تنقل لكم بعض الصور الملتقطة لهذه المناسبة السعيدة  وتقول للعروسين : بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*