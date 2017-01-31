أفراح السنحاني والطارشي بمدينة الرياض

في ليلة رائعة من ليالي الأنس والفرح شهدت قاعة سوارتي بحي نمار بمدينة الرياض مساء يوم الأثنين 2-5-1438 عرس الشاب الخلوق / محمد عبدالله علي الطارشي الفيفي من كريمة / علي يحيى السنحاني الفيفي ، وقد شهد الفرح جمع غفير من أقرباء الأسرتين وجيرانهما وأصدقائهما وبعض الزملاء ، وكانت ليلة رائعة ، وزادها روعة حضور بعض الشعراء واحيائهم بعضا من فنون فيفاء الشعبية ، وصحيفة فيفاء اون لاين اذ تنقل لكم بعض الصور الملتقطة لهذه المناسبة السعيدة وتقول للعروسين : بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.

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