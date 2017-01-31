اطلاق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

أطلقت -قبل قليل- البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن عبر الرابط : https://ca.gov.sa

وبإطلاق البوابة أصبح التسجيل بالبرنامج متاحاً وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر يوم غد الأربعاء.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أكدت أن عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن لا يوجد فيها أسبقية أو أفضلية لمن يسجل أولاً، وأن مرحلة التسجيل ستكون متاحة عبر بوابة إلكترونية مخصصة للبرنامج تتيح التسجيل خلال الـ 24 ساعة، وستكون مستمرة وليس لها فترة محددة.

ويمكن التسجيل في البرنامج عبر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم جوال، حيث يتمكن المواطن بعدها من تعبئة نموذج التسجيل.

يشار إلى أن حساب المواطن برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وتكمن أهداف البرنامج الأساسية في:

تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين. بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.

تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن:

ينبغي أن يوفر الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات.

يكون البدل نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد.

يكون البدل عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة.

البدء بصرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن.