 رسمياً .. تعرف على تطبيق “تخفيضات” بالفيديو والصور | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 3 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 31 يناير 2017 ميلاديا

رسمياً .. تعرف على تطبيق “تخفيضات” بالفيديو والصور

فيفاء أون لاين- الرياض

دشَّن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي اليوم الثلاثاء تطبيق “تخفيضات” للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على جميع العروض والتخفيضات التجارية المرخصة في المملكة.

ويعرض التطبيق قائمة بأحدث عروض التخفيضات التي تقوم المحال برفعها على قاعدة بيانات الوزارة.

ويتيح التطبيق تصفح آخر عروض التخفيضات في أي منطقة من المملكة، وجميع السلع التي يودّ المستهلك شراءها.

ويتوفر تطبيق “تخفيضات” حالياً للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر “Apple” وكذلك “Google play” أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط : sales.sa

 

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