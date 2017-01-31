رسمياً .. تعرف على تطبيق “تخفيضات” بالفيديو والصور

دشَّن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي اليوم الثلاثاء تطبيق “تخفيضات” للهواتف الذكية، والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على جميع العروض والتخفيضات التجارية المرخصة في المملكة.

ويعرض التطبيق قائمة بأحدث عروض التخفيضات التي تقوم المحال برفعها على قاعدة بيانات الوزارة.

ويتيح التطبيق تصفح آخر عروض التخفيضات في أي منطقة من المملكة، وجميع السلع التي يودّ المستهلك شراءها.

ويتوفر تطبيق “تخفيضات” حالياً للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر “Apple” وكذلك “Google play” أو من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط : sales.sa