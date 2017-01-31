حدث في جازان .. شاب يقتل شقيقه بلوح خشبي!

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه اليوم (الثلاثاء)، فيما كثفت الجهات الأمنية في منطقة جازان جهودها لكشف القاتل حتى تم القبض عليه.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان أن مركز شرطة الشقيري تلقى بلاغًا من مستشفى العيدابي، عن وصول مصاب في العقد الثاني من العمر، في حالة حرجة، وقد فارق الحياة لاحقًا، نتيجة إصابته إصابة قاتلة في مؤخرة الرأس.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، والتي تبين منها أن القاتل يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو شقيق المجني عليه، حيث قام بضربه بعد خلاف بينهما، مستخدمًا لوحًا خشبيًا على رأسه من الخلف ولاذ بالفرار.

وأشار إلى أن جهود الشرطة كللت بالنجاح في القبض على شقيق المجني عليه بمحافظة “ضمد” وإيداعه التوقيف، وجار استكمال التحقيق في القضية، لمعرفة ملابساتها.