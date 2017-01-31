مراكز التنمية الاجتماعية بالرياض تستعد لاستقبال المواطنين للتسجيل في حساب المواطن

تتهيأ مراكز ولجان التنمية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لاستقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، خصوصاً كبار السن والنساء الذين لا تسمح ظروفهم بالتسجيل ويحتاجون للمساعدة في إتمام الإجراءات التي تتطلب الإلمام بالتعاملات الإلكترونية .

وتأتي تلك الخطوة للتسهيل على المواطنين في إنهاء كافة معاملاتهم واحتياجاتهم، حيث أعلنت عدد من مراكز ولجان التنمية الاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن مبادرتها لمساعدة المواطنين على التسجيل في البرنامج عند بدء التسجيل وذلك عن طريق هذه المراكز واللجان والجمعيات الخيرية التي ستقدم هذه الخدمة للمواطنين بشكل مجاني، ومن ضمنها مراكز التنمية الاجتماعية بالرياض والدرعية والدلم والأفلاج ووادي الدواسر وعفيف وجمعية البر الخيرية بالخرج .

وقد حددت بعض اللجان والمراكز مواعيد التسجيل في البرنامج من خمسة إلى عشرة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 1438 هـ على فترتين صباحية ومسائية حسب أوقات عمل المراكز.