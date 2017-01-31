القحطاني يتحول من السمنه لشاب رياضي

نجح الشاب مهند القحطاني الذي كان يزن ١٨٥ كلجم من انقاص وزنه الى 85 بمسانده وتشجيع من مؤسس هايكنج السعودية المهندس علي بن مبارك القحطاني الذي قدم للشاب التوجيه وارشده الى طريقة المشي الصحيح واهمية الاستمرار والابتعاد عن بعض الاكلات المضرة والتوقف عنها مما ادى الى ن فقد 100 كلجم بعد مرور سنه وأربعة أشهر بفضل الله ثم عزيمة واصرار هذا الشاب البطل حتى تحول من السمنه الى شاب رياضي مؤسس هايكنج السعودية عبر عن فخره واعتزازه بالشاب القحطاني وقال إن مهند نموذج فريد للتحدي فقد بذل مجهود كبير وحقق نتيجة ممتازة بالتخلص من الوزن الزائد بعد تعب ومشقة واضاف ان الارادة تصنع المعجزات فنحن اليوم نسعد ونفخر بهذا الشاب الذي اصبح عاشقا للمشي ولمسافات طويلة ووعد الشاب مهند القحطاني بالقيام برحلات طويلة كرحالة سعودي يحمل الامل والحياة لكل من يعاني من زيادة الوزن

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