 الامير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية  | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

استكمال التجهيزات لاستقبال الزوار

الامير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية 

الامير محمد بن ناصر يتابع استعدادات الجنادرية 
فيفاء أون لاين ـ الرياض
يقوم صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان مساء اليوم الاربعاء بزيارة قرية جازان التراثية بالجنادرية ،
وقد أوضح وكيل امارة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، بأن سمو امير جازان سيقوم بجولة تفقدية لجناح منطقة جازان في الجنادرية ، والتي تشمل المركز الحضري ، والمبنى التراثي ( الروشن ) ، والبيت الفرساني ، والبيت الجبلي والمسرح .
وأضاف  رئيس وفد جازان  الاستاذ ابراهيم بن محمد الحازمي بأن قرية جازان التراثية بالجنادرية قد استكملت كافة الاستعدادات لاستقبال زوار القرية بالجنادرية ، حيث تم استكمال كافة الكوادر البشرية ، وتم توزيع المهام بين اللجان ،لإبراز الفعاليات التي سيتم تنفيذها من خلال في القرية طيلة ايام المهرجان ، من خلال البرامج الثقافية المتنوعة ، والفنون الشعبية التي تشتهر بها منطقة جازان من خلال الوانها المختلفة الجبلية والتهامية والبحرية

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