مدير شرطة جازان يكرم مصمم وصاحب فكرة كتيبي “مداد القلوب ﻷبطال الجنوب” و “مسيرة فخر”

استقبل مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بجازان اللواء ناصر بن صالح في مكتبه اليوم ، الأستاذ إسماعيل بن علي الحكمي صاحب فكرة كُتَيّبَيْ “مداد القلوب لأبطال الجنوب”، و”مسيرة فخر” الذي أصدرت بالتعليم ، وقدم “الحكمي” نسخة من الإصدارين وشرح للواء فكرة الإصدارين وعن دور المدرسة والمعلم في تعزيز القيم الوطنية .

وأشاد اللواء الدويسي بالإصدارين وفكرتهم وعن دور المدرسة والمعلم في الإنتماء الوطني وتعزيز الفكر ، وتحدث اللواء الدويسي : ” في كل تميز في بلادنا تجد لأبناء جازان مشاركة فيه ، وأهنئكم على إختيار إصداراتكم ضمن أفضل مبادرات التعليم الوطنية خلال العام، متمنيا لك مزيدا من التوفيق والسداد ” ، ثم قدم اللواء “الدويسي” درعا تذكاريا للأستاذ إسماعيل الحكمي مقدما شكره على جهوده في هذا المجال ومهنئا له على إنجازه ، ثم أخذ “الحكمي” جولة على قاعة الشهداء .

وتحدث “الحكمي” : “أعجز عن وصف لقائي مع اللواء الدويسي الذي يعتبر داعما لكل أبناء المنطقة، وكإبن من أبناء منطقة جازان أشكره على حفاوته وإشادته وتهنئته بالإنجاز المتحقق “، وأضاف: “انطلقت فكرة هذين الكُتَيّبيْن؛ إيماناً منا بدور المدرسة في المجتمع لتعزيز الجانب الوطني في نفوس أبنائنا الطلاب”.

يُذكر أنه هذه الزيارات تأتي وفق ما هو مخطط له بأن يقوم فريق عمل الكتيّب بعمل زيارات للمسؤولين في مختلف مناطق المملكة؛ لتسليمهم نسخاً من كتيّب “مداد القلوب لأبطال الجنوب”، والذي احتوى رسائل فخر واعتزاز موجهة للجنود البواسل على الحد الجنوبي، ومن كتيّب “مسيرة فخر” الذي هو فخر واعتزاز مليء بالعطاء والنماء والتطوير، تعاقب على عرشه ملوك عظماء، قد أطلقها “الحكمي” بإشراف مدرسة متوسطة حطين بمحافظة الخرج، ودشنها محافظ الخرج ومدير تعليم الخرج مؤخراً .

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