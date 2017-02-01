ميركيور الخبر يحتفي بكبرى الشركات وشركاء النجاح

أقام فندق ميركيور الخبر حفله التكريمي السنوي لكبرى الشركات وشركاء النجاح في المنطقة الشرقية .

بحضور عدد كبير من كبار رجال الاعمال بالمنطقة وذلك مساء أمس الاول

من جهة اخرى وانسجاما مع رؤية المملكة 2030 التنموية والمشاركة فيها يقوم الفندق بعملية تجديد شاملة للغرف والأجنحة والمطاعم وقاعات الاجتماعات وبهو الفندق لضمان مشاركة أكثر فاعلية في السوق المحلي بتنفيذ وتصميم احدى الشركات الاوروبية المتخصصة في هذا المجال.

ولأن المنظومة الخدماتية الحديثة تعتمد علي الشراكة الحقيقية ، فقد قامت إدارة الفندق بدعوة مجموعة من مدراء الشركات وأصحاب القرار فيها للمساهمة بارائهم ومقترحاتهم في عملية التجديد والاستفادة من تجربتهم الشخصية في الفندق سواء الاقامة أو استخدام المرافق.

كذلك قامت إدارة الفندق بتكريم مدراء الشركات وأصحاب القرار فيها عن دعمهم المتواصل للفندق وذلك باختيارهم فندق ميركيور الخبر مقرا لإقامة ضيوفهم وعقد اجتماعاتهم وذلك بتوزيع الدروع التذكارية وشهادات الشكر .

التصميم الجديد للفندق والتجديد أخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل الضرورية التي تمثل اهتمام الضيوف مثل الاثاث ، الالوان ، الانترنت اللاسلكي السريع ، التلفزيونات الذكية ، شواحن الجوال اللاسلكية ، قوة الاضاءة الموزعة ، في مدخل الغرفة وارجائها ، وسائل الامان ذات المعايير العالمية والمعتمدة من الدفاع المدني السعودي.

إدارة الفندق تستبشر خيرا في عام 2017 وترى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية مؤخرا دليل واضح لاهتمام الحكومة الرشيدة بالتنمية في هذه المنطقة ولذلك أصبح التجديد ضرورة ملحة لاستمرار المنافسة وسوف يوفر التجديد العديد من فرص العمل للشباب السعودي الذي يرغب في دخول هذا المعترك حيث تقوم الادارة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية بالتدريب والتوظيف المباشر للشباب الراغبين بالعمل.

ان التزام شركة اكوور بمعايير الجودة العالمية يتطلب تطبيق وسائل صارمة للتدقيق علي عمليات اعداد وطبخ الطعام ونوعية المواد المستخدمة لتكون من أجودها.

كذلك تم الاخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات التي وردت لإدارة الفندق بشتي الطرق سواء كانت من ضيوف الفندق ورواده مباشرة أو عن طريق محركات الحجز ( بوكينغ . كوم ) أو تلك التي تعنى بتجارب الضيوف مثل ( تريب أدفايسر ).

أثناء التجديد ستقوم إدارة الفندق بإعادة تأهيل موظفي الفندق وتدريبهم لرفع مستوي الخدمة.

وأكدت إدارة الفندق على التزامها بجودة ما تقدم من خدمات وتعد شركائها وضيوفها بمفاجآت عدة بعد انتهاء التجديد علما أن الفندق سيبقى يعمل على خدمة ضيوفه أثناء التجديد المتوقع أن يبدأ قريبا وينتهي قبل نهاية العام الحالي.