الوجيه عبدالعزيز السليم رجل الاخلاق والسياحة الأصيلة

وفق اهالي عنيزة باختيار الوجيه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن ابراهيم السليم . نائباً لرئيس “لجنة اهالي عنيزة ” هذه المؤسسة النفعية والغير ربحية والتي تجسد اكبر واهم مؤسسات العمل الاجتماعي بمحافظة عنيزة . ويزيد عمرها عن الخمسين عاماً

فالوجيه الشيخ عبدالعزيز العبدالله السليم كان ومازال احد اهم وجهاء منطقة القصيم ومن اكثرهم تفاعلاً ودعماً وتواصلاً مع الجميع .

تميز بخلق رفيع وتواضع مستمر حتى كسب محبة وثناء الجميع وتقديرهم الكبير .. فهو رجل ياسر كل من يقابله بحفاوته وابتسامته وتعامله .

والشيخ عبدالعزيز العبدالله السليم على المستوى العملي فهو حكاية من العصامية والعمل الناجح والمتميز والفكر النير .. والطامح لعمل كل ما هو جديد ومفيد وفق ثوابت المجتمع السعودي الأصيلة ووفق تعليمات الشريعة الاسلامية السمحة

فكان من اوائل السعوديين المؤسسين للمشاريع السياحية . قبل ميلاد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بسنوات طويله . حيث اكتشف مبكراً حاجة المملكة العربية السعودية لمشاريع سياحية بهوية سعودية اصيلة ودخل مستثمراً في هذا المجال البكر يومها ليكتب الله له النجاح والتوفيق . ويستمر في تطوير مساهماته واعماله ليكون من الرواد المؤسسين للقطاع السياحي السعودي منذ وقت مبكر .. ومن المساهمين في البنية التحتية لصناعة السياحة السعودية الاصيلة بأعرافها وتقاليدها الاجتماعية المحافظة الشيخ عبدالعزيز العبدالله السليم كما حصل على اشادة وتقدير المجتمع يستحق اشادة وتقدير وتكريم خاص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نظير مساهماته الاولى والمبكرة في تأسيس القطاع السياحي . فالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مطالبة بتكريم هذه الشخصية الكريمة فمساهماته البنية التحتية السياحية الاولى كبيرة ومتعددة من تأسيس الملاهي والشاليهات والنزل والشركات ويجب ان تقدر كأحد ابرز جيل الرواد المؤسسين للسياحة السعودية

وبعد سنوات العمل الدؤوب والنجاح يعود الشيخ عبدالعزيز العبدالله السليم الى مسقط رأسه مدينه عنيزة . مفضلاً البقاء والسكن بها .. بعد سنوات العمل والنجاح في العاصمة الرياض .. ناذراً نفسه ووجاهته وماله لخدمه وطنه ومجتمعه … ليكون مساهماً رئيسياً في المناشط الوطنية والاجتماعية والخيرية .. ويكون صاحب الحضور الاجتماعي البارز والمشجع وليكون الداعم المهم لأهالي عنيزة ولسعادة محافظ عنيزة ..

ويطلق مؤخراً وعلى بركة الله تعالى مشروعاً خيرياً هاماً سيكون بحول الله واحداً من اهم المشاريع الخيرية بالمنطقة ويتولى تمويله بالكامل .. ونسأل الله ان يتقبله ويحسن جزاؤه .. ويجزيه الجنة ..

وبالفعل وفق اهالي عنيزة الكرام .. بترشيح هذا الرجل الشهم الكريم ليكون نائبا لرئيس “لجنة اهالي عنيزة ”

فقد وضعوا ثقتهم بالرجل الكفء والمتمكن فصفات الخير والمروءة التي اكتسبها الوجيه الشيخ عبدالعزيز العبدالله السليم هي خير دليل على معدن هذا الرجل وخلقه الرفيع.