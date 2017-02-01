بالصور: عضو هيئة الإفتاء بمنطقة جازان يزور الخيمة الدعوية بمهرجان جازان الشتوي التاسع

زار عضو هيئة الإفتاء بمنطقة جازان الشيخ محمد بن شامي شيبة اليوم, مقر الخيمة الدعوية التي يقيمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان, ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع ” جازان الفل .. مشتى الكل” وذلك بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

واطلع الشيخ شيبة خلال الزيارة على مشاركة الجهات الحكومية والأهلية في الخيمة, مستمعاً من مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة لشرح مفصل عن الخيمة ومشاركات مختلف الجهات البالغ عددها 38 من الجهات الأمنية والخدمية والدعوية والخيرية بالمنطقة, والبرامج الدعوية التي يواصل الفرع تقديمها بالخيمة الدعوية على مدى 11 يوم والموجهة لمختلف فئات المجتمع.

وأعرب عضو هيئة الإفتاء بمنطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بزيارة الخيمة الدعوية وما شاهده خلالها وأطلع عليه من أركان وما يقدم بها من برامج دعوية متنوعة, راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للقائمين عليها لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

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