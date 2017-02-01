مجلس شباب الدفرة يقيم ملتقاه الأول

في مساء جميل طرزها عدد من الآباء والأجداد بحضورهم وبحبهم وتشجيعهم لأبنائهم أقام مجلس شباب الدفرة لقائهم الأول مساء أمس الثلاثاء الموافق 3 / 5 / 1438 هـ , وذلك في لقاء يهدف بعد توفيق الله إلى زيادة عرى الترابط وتقوية أواصر المحبة والتآلف بين أفراد القبيلة الواحدة وبداية لسلسة ملتقيات متواصلة تفتح محوراً للتواصل وبناء الرأي السديد الذي ينتفع به لكل ما يخدم أفراد القبيلة والمساهمة الفاعلة بالمجتمع في خدمة الدين والوطن وبما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبيلة .

حيث أقام المجلس لقائهم الأخوي في بساط أحمدي يجسد المحبة والتراحم والترابط , حيث بدأ الجميع بالتوافد لمقر الملتقى وتقدم بعضهم بالطرح والخبر حسب الأسلاف والأعراف , كما تضمن اللقاء بعض الكلمات الترحيبة وكذلك التي تحث الجميع على الترابط والتآخي وإعطاء الشباب الفرصة ودعمهم وتشجيعهم فهم جيل المستقبل , كما قدم عدد من شعراء القبيلة أمسية شعرية رائعة تنوعت بين القصائد الشعرية النبطية والفصحى نالت إعجاب واستحسان الحضور , ثم تناول الجميع مأدبة العشاء لتبدأ بعدها الفنون الشعبية المتنوعة كما هو عادة القبائل بفيفاء .

وفي الختام وجه أعيان القبيلة وكبار السن الذين حضروا الملتقى الشكر والتقدير لمجلس شباب الدفرة المنظمين للملتقى مثمنين هذه الخطوة والبادرة التي تؤكد على أهمية التواصل باعتبارها ميدانا فسيحا لنشر الخير والمحبة والترابط الاجتماعي وخدمة القبيلة وتطويرها ورفعة شأنها ومكانتها ورقي أفراد القبيلة متمنين لهم التوفيق والنجاح .