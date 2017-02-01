تفاصيل قرارات “تصنيف الوظائف” أصدرتها الخدمة المدنية

أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات تتعلق بخطة تصنيف الوظائف والمتمثلة في إعادة تقييم مختلف البرامج الإعدادية بعد المرحلة الثانوية العامة أو المتوسطة أو الابتدائية.

وتضمن القرارات، أن تكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السابعة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بغض النظر عن مدة الدراسة وعدد الساعات في الحاسب الآلي، وتكون الدرجة (الثالثة) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس من كليات اللغات والترجمة بمختلف أنواع اللغات، وتكون الدرجة (الأولى) من ذات المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي اللغة الانجليزية من غير كليات اللغات والترجمة ، وأن يكون الحد الأدنى من التأهيل العلمي للمجموعة النوعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد الشهادة الجامعية (درجة البكالوريوس).

كما تضمنت ،أن تبدأ سلسة فئات وظائف الوعظ، وسلسلة وظائف الارشاد من المرتبة (السادسة)، وتمتد إلى سلاسل فئات وظائف الوعظ للمرتبة (الثانية عشر)، وتكون الدرجة (الثانية) من المرتبة (السادسة) مستوى دخول خريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية لوظائف الإفتاء والوعظ والدعوة والإرشاد، ووظائف الهيئات الدينية.

وبموجب هذه القرارات، يستمر القائمون على رأس العمل ممن يشغلون وظائف تقل عن الحد الادنى للمستوى الوظيفي لهذه الوظائف أو لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب بعد التعديل، بالترقية في ذات السلسلة الوظيفية، وقد تم تعديل دليل تصنيف الوظائف الموجود في البوابة الالكترونية للوزارة وفق تلك القرارات من تاريخ تطبيقها.

وتأتي هذه القرارات انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية في إجراء التحديث المستمر لخطة تصنيف الوظائف بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات في مجالات الخدمة المدنية، ومراجعة الأوزان الوظيفية لعدد من المؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على واجبات ومسئوليات الوظيفة العامة، ومعادلة العرض والطلب في سوق العمل.