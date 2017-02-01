إنشاء أكثر من مليون حساب في حساب المواطن

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، أن عدد الحسابات المنشأة في برنامج حساب المواطن، الذي أطلقته أول أمس بلغ 1.054.589 مليون حساب، وأن عدد الطلبات المكتملة بلغ 547.131 ألف طلب، فيما بلغت الطلبات غير المكتملة 507.458 طلب غير مكتمل.

ووفقاً لأخر إحصائيات صادرة عن الوزارة من تاريخ 1 فبراير حتى الساعة الثالثة من مساء أمس، فقد بلغت نسبة المسجلين من خلال جهاز الكومبيوتر 12%، و79% عن طريق الجوال، في حين بلغ عدد المكالمات الواردة إلى خدمة العملاء في مركز الاتصال من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 3:00 مساءً 43.264 ألف مكالمة، بلغ عدد المكالمات المستلمة منها 42.362 ألف مكالمة، بمعدل انتظار بلغ 2:11 دقيقة.

وفيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فقد بلغ عدد المتابعين للحساب على ” تويتر” 130.000 ألف متابع، وبلغ تفاعل الجمهور مع الحساب خلال 24 ساعة الماضية بحوالي 123.700 تغريدة، بلغت التغريدات المحايدة 80%، والتغريدات السلبية 1% والتغريدات الإيجابية 19%.