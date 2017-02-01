 مؤسسة النقد .. ترفع إيقاف شركة «أسيج» للتأمين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

مؤسسة النقد .. ترفع إيقاف شركة «أسيج» للتأمين

مؤسسة النقد .. ترفع إيقاف شركة «أسيج» للتأمين
فيفاء أون لاين- متابعة

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ المتضمن منع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من قبول مكتتبي تأمين المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 29 /2 /1438هـ الموافق 29 /11 /2016م، فقد قررت المؤسسة السماح لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الخميس 5 /5 /1438هـ الموافق 2 /2 /2017م .

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن هذا القرار جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وطوَّرت نظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات وشكاوى العملاء.

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