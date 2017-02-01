 وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج
فيفاء أون لاين- متابعة

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم، استقبال طلبات من تنطبق عليهم الشروط من السعوديين والسعوديات الراغبين في العمل في الوظائف الأكاديمية بالجامعة وفروعها من حملة الماجستير والبكالوريوس في التخصصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية ، وذلك عبر البوابة الالكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.psau.edu.sa

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د.عبدالعزيز الحامد، أن التقديم على الوظائف يتطلب التسجيل في الموقع وتحميل الوثائق المطلوبة ، ثم التقديم على الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص المتقدم ، حيث يوفر الموقع جميع المعلومات والشروط المطلوب توفرها في المتقدم والوثائق اللازمة للتقديم لهذه الوظائف ، كما يتيح اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في أكثر من مقر حيث توجد وظائف في مقر الجامعة بمدينة السيح ، وفي كلية التربية للبنات بالدلم ، و فروع الجامعة في محافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر ، مشيراً إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الأحد 15 / 5 / 1438 هـ.

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