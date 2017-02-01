 جازان .. تكريم أسر الشهداء بالمهرجان الشتوي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

جازان .. تكريم أسر الشهداء بالمهرجان الشتوي

جازان .. تكريم أسر الشهداء بالمهرجان الشتوي
جازان - فيفاء أون لاين

رعى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي مساء امس حفل تكريم أسر الشهداء إحدى فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع “جازان الفل مشتى الكل” والبرامج الدعوية المصاحبة له حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم عرضا لتضحيات أولئك اﻷبطال الذي سطروا ملحمة الوطن بدمائهم.

عقبها تحدث اللواء الدويسي بكلمة مضيئة مستذكرا أولئك الرجال الذي صدقوا ماعاهدوا الله عليه مؤكدا أننا إذا نحتفل بهم فاننا نفخر بماقدموه من تضحيات وأننا إذ نحتفل بأسرهم لنؤكد باننا معهم وان دولتنا الرشيدة حفظها الله توليهم جل الرعاية واﻹهتمام ولايخفى على أحد رعاية الدولة لأسر وذوي الشهداء حيث لم تقتصر في مساعداتها على الجوانب المادية إنما اهتمت بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسر الشهداء وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.

مشيرا إلى أنه ليس هناك أعظم من التضحيات التي يقدمها جنودنا البواسل في كل يوم من اجل هذه اﻷرض الغالية مقدمين ارواحهم رخيصة في سبيل ان ننعم باﻷمان واﻻستقرار.

مضيفا ها نحن الليلة نذكرهم بالوفاء ولايمكن لا احدان ينساهم
فهم من سطر ملحمة البطولة والفداء ﻹعلاء كلمة الله ثم الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء.

 

 

 

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