 هطول أمطار على محافظة #فيفاء | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 4 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 1 فبراير 2017 ميلاديا

هطول أمطار على محافظة #فيفاء

هطول أمطار على محافظة #فيفاء
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن يحيى الفيفي

 

هطلت بعد ظهر اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء والمناطق المجاورة  وما زالت الأمطار تهطل وبشكل متقطع حتى الآن .
وتبع هطول الأمطار ضباب كثيف وأجواء صافية ، دعت الأهالي إلى الخروج للتنزه والإستمتاع بالأجواء الرائعة.
وجدد الدفاع المدني تحذيره للمواطنين من الأقتراب لبطون الأودية ، كما أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها لمواجهة إنقطاعات الطرق التي تخلفها الأمطار ؛ ودعت جميع السكان إلى سرعة الإبلاغ عند حدوث انقطاع لا قدر الله ، فيما لم يُسجل أي بلاغ عن حدوث أي انقطاع.

 

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