هطول أمطار على محافظة #فيفاء

هطلت بعد ظهر اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفاء والمناطق المجاورة وما زالت الأمطار تهطل وبشكل متقطع حتى الآن .

وتبع هطول الأمطار ضباب كثيف وأجواء صافية ، دعت الأهالي إلى الخروج للتنزه والإستمتاع بالأجواء الرائعة.

وجدد الدفاع المدني تحذيره للمواطنين من الأقتراب لبطون الأودية ، كما أعلنت بلدية فيفاء جاهزيتها لمواجهة إنقطاعات الطرق التي تخلفها الأمطار ؛ ودعت جميع السكان إلى سرعة الإبلاغ عند حدوث انقطاع لا قدر الله ، فيما لم يُسجل أي بلاغ عن حدوث أي انقطاع.

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