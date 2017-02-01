بلدية صبيا تعقد شراكة إعلامية مع عدد من الصحف المحلية بجازان

في إطار تفعيل الدور الريادي بين المؤسسات المجتمعية والسعي نحو تكوين الشراكات الاستراتيجية الوطنية الفاعلة، والاقتناع بضرورة التعاون الذي تحرص بلدية صبيا على العمل به مع كافة الجهات المجتمعية ومن ضمنها الجهات الإعلامية، عقدت بلدية محافظة صبيا صباح الأربعاء شراكات إعلامية مع عدد من الصحف الورقية والإلكترونية والوسائل الإعلامية المحلية بمنطقة جازان، بهدف تحقيق التعاون المثمر في المجالات التي تخدم المجتمع بما يحقق للمحافظة مكانتها الريادية والاجتماعية والتنموية.

من جهته بين رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور قاسم الشماخي، أن الشراكات الإعلامية التي حرصت البلدية عليها وبتنسيق من قسم العلاقات العامة ممثلا بالقسم النسائي في البلدية، ستسهم بشكل كبير في إبراز الدور الفاعل الذي تقوم به في سبيل خدمة المحافظة خاصة وأنها تقوم بمجهود في سبيل محاولتها لتطوير المرافق العامة والخدمات.

وشكر الشماخي الجهات الإعلامية التي حرصت بلدية صبيا على اختيارها لنشر ورعاية كل ما تقوم به البلدية، وتسعى إلى إنجازه والعمل عليه بالمستوى الذي يرضى عنه المواطن قبل المسؤول.