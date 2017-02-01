هنا .. أنواع وتفاصيل الدخل التي يجب الإفصاح عنها في “حساب المواطن”

نشر الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” على “تويتر” اليوم (الأربعاء) إنفوجرافيك توضيحيا لأنواع وتفاصيل الدخل التي يجب الإفصاح عنها في عملية التسجيل بالبوابة الإلكترونية.

وأوضح الإنفوجرافيك في تعريفه للدخل أنه المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، مضيفاً أنه ينقسم إلى دخل ثابت، وهو الدخل الذي يحصل عليه الفرد بشكل منتظم مثل الراتب الشهري، ودخل متذبذب، وهو دخل غير ثابت القيمة أو الذي يحصل عليه الفرد بشكل غير شهري مثل عوائد الإيجارات، والأعمال الحرة.

ولفت إلى أن أنواع الدخل هي: “راتب وظيفي” سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، وفي هذه الحالة يحتاج المتقدم إلى إدخال الراتب الإجمالي شاملا البيانات، و”معاش تقاعدي” سواء كان من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، وأخرى مثل الأنشطة التجارية، مخصصي حافز وساند، عوائد الاستثمارات، مكافآت الطلاب، الأعمال الحرة.

وشدد على أن المتقدم للتسجيل في البرنامج يحتاج إلى إدخال متوسط الدخل الشهري خلال السنة، كما يجب عليه الإفصاح عن جميع مصادر الدخل، مبينا أنه يتم التحقق من دخل المستفيدين من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات ومقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.