بلدية صبيا توقع شراكة إعلامية مع صحيفة فيفاء أون لاين

وقعت بلدية محافظة صبيا عقد شراكة إعلامية مع صحيفة فيفاء أون لاين وذلك في إطار تفعيل الدور الريادي بين المؤسسات المجتمعية والسعي نحو تكوين الشراكات الاستراتيجية الوطنية الفاعلة، والاقتناع بضرورة التعاون الذي تحرص بلدية صبيا على العمل به مع كافة الجهات المجتمعية ومن ضمنها الجهات الإعلامية, بهدف تحقيق التعاون المثمر في المجالات التي تخدم المجتمع بما يحقق للمحافظة مكانتها الريادية والاجتماعية والتنموية.

حيث تركز بنود عقد الشراكة على التعاون الإعلامي في نشر كل الأخبار والاحتفالات والمشاركات التي تقوم بها البلدية بهدف تزويد وتعريف المجتمع بأهم الأعمال التي تقوم بها بلدية صبيا في سبيل خدمة وتطوير المدينة , وكذلك شملت الشراكة على الرعاية الإعلامية لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها بلدية صبيا .

وقد مثل صحيفة فيفاء رئيس مجلس إدارتها الأستاذ جابر ماطر الفيفي وبينما مثل بلدية صبيا رئيس البلدية المهندس قاسم الشماخي .

وبين رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور قاسم الشماخي، أن الشراكة الإعلامية التي حرصت البلدية عليها وبتنسيق من قسم العلاقات العامة ممثلا بالقسم النسائي في البلدية، ستسهم بشكل كبير في إبراز الدور الفاعل الذي تقوم به في سبيل خدمة المحافظة خاصة وأنها تقوم بمجهود في سبيل محاولتها لتطوير المرافق العامة والخدمات.

وشكر الشماخي صحيفة فيفاء أون لاين التي حرصت بلدية صبيا على اختيارها لنشر ورعاية كل ما تقوم به البلدية، وتسعى إلى إنجازه والعمل عليه بالمستوى الذي يرضى عنه المواطن قبل المسؤول.