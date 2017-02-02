حرم ولي العهد تدشن الإدارة النسائية للجمعية الوطنية للمتقاعدبن

برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود حرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد من نايف ولي العهد وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين أقامت الإدارة النسائية العامة بالجمعية الوطنية للمتقاعدين حفل تدشينها مساء الأربعاء الماضي 1438/04/27هـ في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في(المربع) .

حيث كان في استقبال ضيفات الحفل من صاحبات السمو الأميرات وعضوات مجلس الشورى وعدد من ممثلات السفارات لبعض الدول العربية والأجنبية وسيدات المجتمع كافة منسوبات الإدارة النسائية وعلى رأسهن الدكتورة فوزيةأخضرمديرة الإدارة النسائية بالجمعية الوطنية للمتقاعدين .

وقد توالت فقرات الحفل على النحو التالي :

الإفتتاح : بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم أ. تغريد البسام بعدها كلمة مديرة الإدارة ثم كلمة لراعية الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما ، تلاهاكلمة عضو شرف الجمعية الأميرة حصة بنت فهد آل سعود . وبعد ذلك عرض فلم وثائقي بعنوان (مسيرة متقاعدة) . ثم كلمة رئيسات اللجان أ. آمنة الخليفة .

ليأتي بعدها دورالشعر حيث قدمت الشاعرة نورة الورثان قصيدة بعنوان (غرة في جبين الدهر بلادي )

تلتها قصيدة للشاعرة نورة القرشي .. ثم كلمة المتقاعدات للدكتورة منيرة العلولا .

فسيرة نجاح متقاعدة من المنطقة الشرقية ألقتها الدكتورة سارة شريدة العمير ،،بعدها إستعرضت الأستاذة سهام بنت عبد العزيز الدوسري برامج وانشطة الإدارة .ثم مبادرة المتقاعدات تقديم أ.مزنة النفيعي.

وقد شاركت عضو الجمعية من الأحساء أ. لطيفة العفاري بقصيدة شعريةوفي ختام البرامج التي تشرفت منسوبات الإدارةبتقديمها أتت لحظة الإنطلاقة بتدشين الإدارة النسائية بمشاركة الحاضرات متمنيات لهذه الإدارة التوفيق والنجاح لخدمة هذه الفئة التي أفنت جل اعمارها في خدمة هذا الوطن الغالي وقد كان مصاحباً لفقرات الحفل عرض تقني للتعريف بالإدارة وأهدافها والرؤية التي تتطلع إليهاوكان ختام الحفل بتكريم المشاركات والإعلاميات وبعض الجهات المشاركة في حفل التدشين .

وكان من أبرز المشاركات المكرمات سمو الأميرة حصة بنت فهد

والسيدة أم نواف الذييب والسيدة فاديا الشواف لدعمهن الدائم لأنشطة وبرامج الإدارة التدريب والتطوير ومبادرتها المستقبلية

وقد كان عدد الحضور الغير المتوقع.

له اثر ودور كبير في نجاح الحفل خاصة. انه. تزامن في فترة اجازة مدرسية ومعظم الناس في سفر ،،ورغم ذلك كان الحفل متميزاً بتواجد شخصيات من جميع الفئات المجتمعية حيث بلغ عدد الحاضرات مايقارب 280 – 300 شخصية كان للمناطق الخارجية دور في الحضور مشرفات ادارة الفروع منها فرع المدينة المنورة وفرع جدة والمنطقة الشرقية والرياض ،، كذلك حضور من دولة الامارات والكويت ( الخليج العربي ) ومن الجاليات وبعض السفارات ممن. كان لهن بصمة في حفل تراث الشعوب ،،وعضوات من مجلس الشورىً، وكذلك مديرة عام المؤسسة العامة للتقاعد ،، والأكاديميات المتقاعدات من وزارة التربية والتعليم

فكانت بحق ليلة جميلة بمشاركة الجميع ،،، وجهود مديرة الادارة ونائبتها. ورئيسات اللجان ،،، مما اظهر الجميع بعمل روح الفريق الواحد ..

وهذا شكر خاص لصاحبة السمو الاميرة حصة بنت فهد بن خالد آلِ سعود على دعمها المتواصل لنا.. والوقوف بجانب المتقاعدات جزاها الله كل الخير ،،وهذا ليس بغريب عليها .

والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل …

هذاماصرحت به مسؤولة العلاقات العامة والاعلام الاستاذة فايزة المسعري

والله ولي التوفيق.



