بالصور: مهرجان”وادينا .. تراث واصالة ” عبق الماضي ورائحة الأجداد

ازدانت كل ناحية في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بمحافظة وادي الدواسر، بصورة فريدة من الماضي الجميل للمحافظة موروثاً وفناً وحرفة ووجبة شهية والعاب شعبية ، يفوح من جدرانها عبق الماضي ورائحة الاجداد ، ويتجسد جمال كل ذلك الارث في الحضور الكبير للاطلاع عليه من زوار مهرجان ” وادينا .. تراث واصالة ” الذي انطلق مع بداية اجازة منتصف العام الدراسي نهاية الاسبوع الماضي ، حيث يتجولون بمختلف اعمارهم ، ينشد احدهم لذلك الزمن الجميل ، فيما يستشرف آخر المستقبل المضيء للوطن الذي قام على موروث راسخ اصيل ، ويتعجب آخر من كيف سخر أبناء ذلك الجيل مكونات البيئة والطبيعة لكافة شؤون حياتهم ، تم عرض كل ذلك بأسلوب مشوق وجاذب يبرز العادات والتقاليد الاصيلة لأبناء المحافظة ، ويعزز الأسر على المشاركة المجتمعية الدائمة ، ويعرف الأبناء والأسر بماضي الأجداد والافتخار به.

ويتضمن المهرجان الذي يقام للمرة الأولى , العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتناسب وتتناغم مع مختلف الأذواق من الأفراد والعائلات من محاضرات توعوية وثقافية وبرامج ترفيهية للكبار والصغار من الجنسين, وبرامج المسابقات ,والمعارض المتخصصة في التراث الشعبي والموروث, وسباقات للهجن والصيد بالصقور، وأمسيات شعرية ,إضافة الى الحرف والصناعات اليدوية، والأطعمة والمأكولات، وخيمة فنجال وعلوم رجال ، واجنحة الجهات الحكومية والأسر المنتجة.