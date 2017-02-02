جمعية الثقافة والفنون بجدة تستهدف الشباب لتوعيتهم حول الممارسات الأخلاقية

الدكتور / عزب : الوصفة السحرية للتميز هي الاحترافية

الدكتور / عمر الجاسر : التربية من أهم العوامل التي تزيد من تماسك وتقوية أي كيان

تواصل الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون فعاليات مشروع كيف نكون قدوة الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله،

حيث أستضافت بمقرها د. فؤاد عزب خبير ادارة المرافق الصحية المدير العام والعضو المنتدب لشركة بلسم للاستثمارات وتناول قصة نجاحة والصعوبات التي واجهها في مسيرته العملية داخليا وخارجيا

وبين د.عزب ان والدة توفى وهو في سن السادسة حيث قام بتربيته والدته وكانت قدوه له وتعلم منها الصفات القوية رغم الصعوبات التي واجهها لتجعله رجلا عظيما وكانت تجربته اول حرب له مع نفسه للاعتماد الكلي على الذات

ومن اجمل المقولات التي ترن في مسمعه حتى الان مقولة امه له (لا تخلي ديونك عند الناس راح يدقوا بابك )

واستطرد د. عزب بقوله : ان العمل في الخدمة المدنية كانت له صدمة عندما تم تحويله من القطاع الخاص الى الحكومي حيث لم تتساوى المميزات مقارنة بينهما وكانت هنا بداية انطلاقته للعمل الخاص والاعتماد على النفس

ووجه د. عزب نصيحة للجمهور عامة وللشباب خاصة في ان يبحثوا عن القطاع الخاص ويبذلوا جهدهم لإثبات الذات حيث تتجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في رؤيتها 2030 الى حشد الشباب الى العمل في القطاع الخاص ودعمهم وهذه فرصة كبيرة موجودة لدى الشباب اليوم ووصف لهم الوصفة السحرية في التميز وهي الاحترافية في أي عمل يقوم به أي شاب وان التخطيط الصحي هو تخطيط للحياة ومع هذا التخطيط كل شيء ينجح

واستضافت الجمعية ايضا الفنانة التشكيلية الكفيفة ايمان المعلاوي لتسرد قصة نجاها وقدوتها في تميزها وقالت : قدوتي في حياتي والداي اللذان قاما بتنمية مواهبي في الفن التشكيلي ودعموني ماديا ومعنويا حيث فقدت بصري في سن العاشرة وكنت بعين واحدة لكن لم اتوقف عن الرسم وكنت احمل الاصرار الى ان وصلت للنجاح بفني ولوحاتي التي ملئت جدران البيوت والقصور

واكد د. الجاسر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة ان الام والاب يمثلان القدوة لكل واحد فينا وان الاسرة التي ينشأ فيها الشخص هي التي تبني شخصيته ومدى تحمله للصعاب والاصرار على النجاح

وبين ان مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يحرص كل الحرص لان يكون شباب منطقة مكة المكرمة شباب يقتدى به في جميع مجالات الحياة سواء الفنية او الثقافية او الاجتماعية وان رسالة المنطقة هي بناء الانسان وتنمية المكان

لذلك تعتبر التربية من أهم العوامل التي تزيد من تماسك وتقوية أي كيان سواء كبر هذا الكيان أم صغر وتعتبر ايضا القوة الأساسية التي بها نستطيع تحقيق أعلى معدلات إنجاز نطمح إلي تحقيقها في مختلف مجالات حياتنا

وقدم د. الجاسر الشكر لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة

ولضيوف البرنامج وللجنة المشاركة في مشروع كيف نكون قدوة اللواء المتقاعد علي الغامدي رئيس اللجنة وفريقة كل من : العمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد عمدة محلة اليمن والبحر ومستشاري الجمعية الاستاذ زيد زارع والاستاذ محمد الصبيح والمذيع الاعلامي محمد الراعي وكل من المستشارة ميمونة بلفقيه والاستاذة خديجة باعبدالله والأستاذة مريم البهلولي والاستاذة ولاء حسن باحفظ الله والاستاذ نبيل طاهر والمصور الفوتوغرافي للجمعية محمد الشمراني والمنسق الاعلامي لبرنامج كيف نكون قدوة لجمعية الثقافة والفنون مدير العلاقات العامة والاعلام الاستاذ موسى كالو ومنسوبي الجمعية .

وفي الختام أكد د. الجاسر ان الجمعية ستواصل مشاركتها في برنامج كيف نكون قدوة وتستهدف الشباب لتوعيتهم حول الممارسات الاخلاقية في شتى المجالات لجعل منهم قدوة للأجيال القادمة والتحلي بمكارم الاخلاق انطلاقا من حديث المصطفي عليه الصلاة والسلام (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) .