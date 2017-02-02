رئيس القطاع الجنوبي بشركة الكهرباء يزور معرض الشركة بمهرجان جازان الشتوي

زار رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر بن سعيد الشريف اليوم ، المنصة المتخصصة للشركة ، بمهرجان جازان الشتوي التاسع المقامة بساحة القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي .

واطلع إلى عرضٍ من مدير عام الشركة بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني عن أبرز البرامج التي يتم تقديمها عبر المنصة والمعرض المتخصص التي تشمل تعريفـًا بالخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها وبصورة خاصة الخدمات الإلكترونية ، إلى جانب التعريف بأنظمة السلامة الوقائية، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية إلى توعية المستفيدين من الاستخدامات الخاطئة للخدمة الكهربائية وتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع.

كما يقدم المعرض العديد من النصائح التي تبين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند استخدام الأجهزة الكهربائية من خلال أجهزة في المعرض تحاكي أجهزة المنزل ، مع تبيان كيفية استخدامها بالطرق الصحيحة لتجنب وقوع الحوادث، فيما يوفر المعرض نموذج لسيارة السياقة الوقائية، ويتيح للزوار القيام بتجربتها والتعرف على قواعد القيادة الآمنة والاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية .

ويشارك عدد من منسوبي الشركة في التعريف بأنواع العزل الحراري للأسقف والزجاج والجداران، وشرح فوائده وأهميته بالنسبة للمستهلك وكيف أنه يسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة، وبالتالي يعمل على خفض قيمة الفاتورة، إلى جانب محاضرات توعوية نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحرائق البسيطة واستخدام مطفأة الحريق المنزلية، وشرح تدابير الوقاية الشاملة وأهمية تركيب كواشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق والتي يقدمها مختصون في الأمن والسلامة ورجال الإطفاء بالشركة.

وأثنى المهندس الشريف على المعرض والمعلومات القيمة التي يقدمها للمستفيدين من خدمات الشركة السعودية للكهرباء .

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