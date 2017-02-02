مديرعام الاوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان يزور منصة الكهرباء

قام فضيلة الشيخ احمد الحازمي مديرعام الاوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بزيارة لمنصة الكهرباء مشيدا بتميزها شكلا ومحتوى، وعبر فضيلته عن الأنجازات التي حققتها كهرباء جازان ، واستمع لعرض من مدير عام الشركة بمنطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني عن أبرز البرامج التي يتم تقديمها عبر المنصة والمعرض المتخصص التي تشمل تعريفـًا بالخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها وبصورة خاصة الخدمات الإلكترونية ، إلى جانب التعريف بأنظمة السلامة الوقائية، وذلك ضمن جهود الشركة الرامية إلى توعية المستفيدين من الاستخدامات الخاطئة للخدمة الكهربائية وتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع.

الجدير بالذكر ان كهرباء جازان هي الراعي الرسمي لمهرجان جازان الشتوي التاسع المقام بساحة القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي .