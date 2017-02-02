 صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يتفقد قسم منطقة جازان  بجنادرية 31 | فيفاء أون لاين
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يتفقد قسم منطقة جازان  بجنادرية 31

صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان يتفقد قسم منطقة جازان  بجنادرية 31
فيفاء أون لاين علي يحيى الفيفي تصوير حسن علي الفيفي

تفقد أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر آل سعود   مساء أمس الأربعاء 4-5-1438 قسم منطقة جازان بجنادرية 31  وأطلع سموه الكريم على سير العمل ، ومدى جاهزية القسم لاستقبال الجمهور ووقف سموه على عروض الفرق الشعبية التي تقدم بساحة القرية وما يقدمه المطعم الشعبي من مأكولات وما يشتمل عليه السوق الشعبي من معروضات تبرز الحرف والصناعية التقليدية التي تزخر بها المنطقة ومايقدم من خلال تلك المواقع للزوار  ، وقد كان في استقبال سموه الكريم مسؤولي القسم ، وجميع الفرق المشاركة  في قسم منطقة جازان ، بما فيها فرقة فيفاء الشعبية  ، وأعطى سموه الكريم التوجيهات اللازمة ، وعبر سمو أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده موجهاً بمضاعفة الجهود المبذولة بما يبرز الصورة الحقيقية للمنطقة وما تزخر به من موروث شعبي وتاريخي وما تشهده من حركة تنموية في شتى المجالات وما تزخر به من مقومات طبيعية وإقتصادية وسياحية وغيرها .

وقال سموه إن مهرجان الجنادرية يعد تظاهرة ثقافية وطنية تبرز تاريخ وطننا الشامخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعودي طيب الله ثراه- ومما يمنح مهرجان الجنادرية قيمة وطنية وعالمية أنه يحظى بالدعم اللامحدود من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .
وبين سموه أن مشاركة منطقة جازان في الجنادرية تعد مميزة ومتجددة في هذا العام وهي تحاكي واقع البيئة الجازانية بتضاريسها المختلفة وتنوعها الجغرافي من جبال خضراء وسهول ممتدة و شواطئ ساحرة جذابة ، يمثل كل هذا التنوع 13 محافظة تجتمع في قرية جازان التراثية بالجنادرية منوهاً بجهود اللجان العاملة و الجهات الحكومية والأهلية المشاركة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وأن يحقق المهرجان أهدافه التي وضع من أجلها.

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