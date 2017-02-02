سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن .

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية.

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