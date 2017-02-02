 سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن | فيفاء أون لاين
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن

سمو ولي ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن
واس ـ الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن .
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، بالإضافة إلى بحث مجالات توطين الصناعات العسكرية وفق رؤية المملكة العربية السعودية.

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