امير جازان يتفقد قرية جازان التراثية

أكد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان ان التطور الذي شهدته قرية جازان في الجنادرية ليعكس التطور الحقيقي الذي تشهده المنطقة ، وان المحافظة على التراث الاصيل لنخبر ابنائنا بما كان لدينا من تراث وثقافة نفاخر بها ، وايضا حتى ننقل صورة حقيقية لكل المواطنين الآخرين ان يعرفوا عن جيزان وتنوعها الطبوغرافي ومقوماتها الاساسية للسياحة والتجارة ، وموقعها الجغرافي واختلاف الطبوغرافية ،فكل هذه الامور مطلوبة منا لكل نعرف الاخرين بها ، مثل القرى التراثية للمناطق الاخرى

ونحن الحمد لله في بلد وحده تحت الشريعة الاسلامية وكلنا هداة مهتدين ومن واجبنا كممثلين عن المنطقة ان نقدم ونعرف بكل ما تحتويه المنطقة من مقومات .

وذلك خلال لقاء سموه باللجان العاملة في قرية جازان التراثية بالجنادرية وضيوفها من محافظين ومشائخ ورؤساء الادارات الحكومية مساء اليوم قرية جازان التراثية بالجنادرية ، حيث كان في استقبال سموه محافظ الدرب خالد بن عبدالعزيز القصيبي ، ومحافظ فرسان حسين بن ضيف الله الدعجاني ، ورئيس وفد جازان ابراهيم بن محمد الحازمي ، ووكيل جامعة جازان الدكتور عبدالله الحسين ، ومدير عام التعليم بجازان عيسى حكمي ، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة رستم الكبيسي ومساعد مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي واستمع سموه في بداية الجولة إلى الخطوات التطويرية التي تم تنفيذها ، ثم تجول سموه في أجنحة القرية المختلفة المتمثلة في البيت التهامي والجبلي والفرساني والمجلس الجيزاني ( الروشن ) الذي تم تشييده هذا العام كما زار سموه سوق الحرفيين واطمأن سموه على أحوالهم وأبدى سمو أمير منطقة جازان سعادته بما رآه ، حاثا جميع المشاركين على إبراز تراث المنطقة ووجهها الثقافي والتنموي أمام زوار المهرجان .



