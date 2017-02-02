 بالصور .. الاطاحة بمخمورين و155 مخالفا ومركبة مسروقة بالداير | فيفاء أون لاين
الخميس, 5 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 2 فبراير 2017 ميلاديا

بالصور .. الاطاحة بمخمورين و155 مخالفا ومركبة مسروقة بالداير

بالصور .. الاطاحة بمخمورين و155 مخالفا ومركبة مسروقة بالداير
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة الداير والأجهزه الأمنية المساندة من اﻹطاحة بعدد من المخالفين الأفارقة بالإضافة لضبط مركبة مسروقة تحت التهديد ومجموعة من الأفارقة أثناء قيامهم بتعاطي المسكر بإحد الشقق وذلك في ثلاث عمليات منفصلة.

حيث تم في العملية اﻷولى تنفيذ حملة أمنية ميدانية شملت عدد من المواقع المشبوهه والوعرة بالمحافظة ما أسفر عن اﻹطاحة ب155 مخالفا من الجنسية اﻹفريقية.

وفي العملية الثانية تمكن رجال اﻷمن من اﻹطاحة بشاب قام بسرقة مركبة من نوع كامري عقب قيامة بالاعتداء على صاحبها وتهديده بالسلاح وسرقتها والفرار من الموقع.

أما العملية الثالثة فتمت عقب ورود بلاغ عن تحصن مجهولين بإحدى الشقق والقيام بأعمال مشبوهه ليتم تشكيل فريق أمني ومداهمة الشقة حيث وجد بداخلها 6 أشخاص أفارقة جميعهم في حالة سكر.

وقد اتخذت كافة اﻹجراءات اللازمة بحقهم وإحالة جميع الأشخاص لجهات اﻹختصاص ..

 

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