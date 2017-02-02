هيئة الرياضة بجازان تنفذ يوما مفتوحا للأيتام

نفذ مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي لعام 1438 اليوم الرياضي المفتوح للأيتام وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان يوم أمس الأربعاء الأول من فبراير الجاري بإشراف مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان الأستاذ إبراهيم الرياني .

وذكر مساعد مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الأستاذ عقيل صعابي أن اليوم الرياضي المفتوح للأيتام تخلله العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة في كرة القدم وتنس الطاولة والبلياردو وسباق الجري تتابع وذلك في كافة مرافق مدينة الملك فيصل الرياضية ، وأكد صعابي أن هذه البرامج الرياضية تنعكست إيجابيا على الأيتام المشاركين الذين كانوا في غاية السعادة وهم يمارسون الالعاب المختلفه في المدينه الرياضية .