محافظ صبيا يدشن مهرجان ” صبيا فن ”

دشن محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة مساء أمس الأربعاء الموافق ٤ / ٥ / ١٤٣٨ مهرجان ” صبيا فن ” الترفيهي والتسويقي وعند دخوله المهرجان بدأ بجولة للمهرجان و افتتح حديقة الحيونات بعد ذلك تجول داخل الخيمة التسويقية و ركن الأسر المنتجه و زار معرض المجلس البلدي بلدية صبيا الذي قدم شرحا تفصيلا عن المشاريع المستقبلية لمحافظة صبيا وتأملهم برؤية 2030 و زار ركن الهيئة و مكافحة حمى الضنك وأبدى اعجابه بالاستعدادات التي أهتمت بها لجنة التنمية والسياحة .

ثم توجه الى مقر الحفل ليبدآ الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم و كلمة التدشين من المحافظ للمهرجان .

بعد ذلك تقدم الاستاذ نايف الذروي مقدم الحفل و قال : صبيا فن عنوان رشيق من خلال التطلعات لرسم ملامح الرؤية المستقبلية للملكة العربية السعودية 2030 مهرجان صبيا فن جزء لا يتجزأ من تطلعات الهيئة العامة للترفيه, واسعاد المجتمع جزء من اهتمامات المحافظة , صبيا تكتسي بنكهة الفل والكاذي .

ثم ألقى سعادة المحافظ كلمة قال فيها المهرجانات والترفيه من اولويات ورعاية امير المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر لجميع محافظات المنطقة عامة للتنمية والعطاء.

تلى ذلك العرض المرئي عن محافظة صبيا الذي اختلط الماضي بالمستقبل, والرؤية لها بإذن الله, ثم قصيدة شعرية بعنوان ( احب صبيا واحبته) للشاعر الاستاذ محمد حيدر مثمي .

بعدها بدأت الفرقة الاستعراضية اكش شو مع الكابتن مهند والكابتن صابر بعروض السرك والخفة والخدعة البصرية التي أذهلة الحضور .

واختتم الحفل بأوبريت أنشادي بعنوان ” صبيا فن ” كلمات الاستاذ احمد حجريني و توزيع يحي عزيك ، ثم أنتهي حفل التدشين بتكريم الفرق المشاركه والجهات الداعمة

Share on: whatsapp