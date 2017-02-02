معرض مبدعة التنمية الاول يستعرض ابداع سيدات محافظة الجموم بمكة

تستعد محافظة الجموم برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ” انطلاق معرض مبدعة التنمية 2017 الاول بالتعاون مع مؤسسة بسمة بن حسن للمعارض والمؤتمرات و المتخصص في دعم المستثمرات من المنزل و التاجرات المبتديئات وذلك يوم الثلاثاء القادم بتاريخ العاشر من جماد اول من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساءا وستكون في قاعة مجهزة لهذا الحدث ليتسنى للسيدات عرض منتجاتهن و اعمالهن والتي تنوعت ما بين الطبخ و المستحضرات المنزلية الاستهلاكية والحرف اليدوية المشغولة

وتوضح السيدة بسمة بن حسن المشرفة على المعرض التسويقي الاول مبدعة التنمية 2017 ” ضمن خطتها الداعمة في تمكين العديد من الاسر للانتقال بمنهجية من العشوائية الى التسويق النظامي بتهيئة مقومات وأسباب الحياة الكريمة لجميع أفرادها ، وذلك بمشاركة اكثر من 100 اسره منتجة تم اختيار منتجاتهن ليتم المنافسة عليها في تسويقها داخل المعرض .

كما ذكرت المشرفة على المعرض بسمه انه :” سيقام المعرض لمدة 3 ايام يتخللها بعض الانشطة الترفيهية والتثقيفية الداعمه للاسر المنتجة واصحاب المشاريع الناشئة مثل الندوات التي تهتم بريادة الاعمال لمؤسسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الاعمال المبتدئات وتقديم استشارات مجانية لبدء التخطيط وكتابة خطة العمل في إدارة الأعمال المنزلية, تأسيس الشركات وجميع ما يحتاجونه عند بدء النشاط التجاري من الأفكار إلى تمويل المشاريع.

واشارت بسمه ان اليوم الاخير من المعرض سيعقد به ندوة قانونية تثقيفية للاسر المنتجة وسيدات الاعمال تهتم بكيفية استخراج السجلات التجارية بمعاملات وقضايا الشركات والمؤسسات التجارية وذلك إدراكاً لطبيعة الأعمال والصفقات التجارية المتشعبة وأهمية ايجاد السبل السريعة لحل المنازعات في مثل هذه القضايا سواء عن طريق التسوية الودية أو تيسير وتسريع إجراءات التقاضي أمام المحاكم وذلك عن طريق قانونيات مهتمات في مثل تلك القضايا .

و انطلاقا من توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة في دعم المحافظات وتسخير كافة الجهود للنهوض بها , والوقوف على مطالب الأهالي والاطلاع على سير المشاريع التنموية والحيوية , وسعياً لتحقيق الهدف الذي وضع في إستراتيجية المنطقة لبناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية “.

قال بسام فتيني مدير المركز الاعلامي لمعرض مبدعة التنمية 2017″ ايمانا منا كافراد ومؤسسات بان العمل الحرفي او اليدوي الذي يدار من المنزل هو بمثابة نقطة انطلاق حقيقية إلى عالم ريادة الأعمال، بخاصة في حال استمرار رعايته وتوجيهه وتدريبه وتسويق مخرجاته وفقًا لأسس علمية مدروسة , وطالما تحمل مشروعات الأسر المنتجة بجانب أبعادها الاقتصادية أبعادا اجتماعية متعددة، ولازالت العديد من المؤسسات واللجان المساهمه تعمل على فتح العديد من المجالات أمام الأسر المنتجة للمشاركة في الأنشطة والبرامج والمبادرات ذات الربحية العالية .