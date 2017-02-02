تدشين خدمة صوت المواطن بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان

تحت شعار ” حقوقكم مسئوليتنا” دشن مدير صحة جازان الدكتور محمد العبدالعالي فعاليات اليوم الخليجي لحقوق وعلاقات المرضى وذلك بالصالة الرئيسية بمستشفى الملك فهد المركزي.

هذا وقد إشتملت الفعالية على معرض يحوي عدة أركان توعوية تهتم بالمريض بشكل مباشر يتم من خلالها التعريف بما هي حقوق المرضى المقدمة لهم وكذلك تعزيز ونشر ثقافة حقوقهم داخل المنشئات الصحية كما تم تدشين خدمة صوت المواطن وهي عبارة عن جهاز يتم من خلالها تعبئة إستبيان عن مدى رضى المريض عن الخدمة المقدمة له وكذلك بإمكانه إرسال أي شكوى أو مقترح عبر الجهاز بشكل إلكتروني وتتم معالجته من قبل إدارة حقوق وعلاقات المرضى بصحة جازان.

وقد عبر “العبدالعالي” على أن خدمة المريض والمراجع هي أولوية أولى ونهج تسير عليه جميع مستشفيات المنطقة وهي بحد ذاتها فخر نعتز به ، مؤكداً على الدور الفعال الذي تقدمة إدارة علاقات وحقوق المرضى بصحة المنطقة والتي تقوم بدورها على معالجة الأمور التي تتعلق بالمريض وتعمل على متابعة كل الشكاوي التي تصل إليها لتحقيق نتائج مرضية لجميع المرضى والمراجعين.

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