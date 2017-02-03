” الكهرباء” ترعى أنشطة جمعية الزهايمر

وقع الدكتور صالح بن حسين العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، وذلك لرعاية أنشطة الجمعية، ضمن جهود الشركة في رفع مستوى الوعي الصحي والنفس والمجتمعي بالمرض في جميع مناطق المملكة، كجزء من مبادرات وسياسات المسؤولية الاجتماعية التي تطبقها للنهوض بالمجتمع السعودي على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور العواجي في المؤتمر الثالث للزهايمر الذي انطلقت فعالياته بمدينة الرياض، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية، ودعم وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

حيث شدد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن رعاية أنشطة جمعية الزهايمر تأتي ضمن شراكات كثيرة تعمل عليها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأن مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة منذ ثلاث سنوات يهدف إلى تقديم كافة المساندة والدعم للمؤسسات المحلية التي تسعى للارتقاء بمكونات المجتمع صحياً وثقافياً وتنموياً.

وأضاف بأن اتفاقية التعاون والشراكة مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تسعى في المقام الاول إلى المساهمة ليس فقط في تقديم كافة أشكال الدعم لرعاية وعلاج مرضى الزهايمر، بل والتوعية بالمرض وكيفية تجنبه، بالإضافة إلى طريقة التعامل معه أسرياً ومجتمعياً، مشيداً في الوقت نفسه بالمستوى الذي وصلت إليه الجمعية، ورسالتها في هذا المجال التي حققت العديد من النجاحات، وجهودها الكبيرة في تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية كبيرة، مكنتها من مواصلة رسالتها، وتحقيق رؤيتها والارتقاء بها.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء شاركت برعاية ودعم العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مجال الرعاية الصحية مثل رعاية اليوم العالمي لسرطان الأطفال، والسمنة، ومرضى السكر، ومكافحة التدخين، وكذلك فعاليات بيئية مثل اليوم العالمي للبيئة، وأخرى خاصة بالأمن والسلامة مثل اليوم العالمي للدفاع المدني، بالإضافة إلى رعاية العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات المسؤولية المجتمعية