 أفراح العمامي والمثيبي | فيفاء أون لاين
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

أفراح العمامي والمثيبي

أفراح العمامي والمثيبي
فيفاء ـ فيفاء أون لاين

في ليلة من ليالي الانس والفرح  شهدت استراحة مسايا في محافظة فيفاء مساء يوم الخميس الموافق 1438/5/5 هـ حفل زواج  الشاب الاستاذ/ماجد علي سلمان العمامي الفيفي على كريمةالاستاذ/جبر يحي سليمان المثيبي الفيفي .

حضر الحفل الاستاذ/ لافي العتيبي مدير الهلال الاحمر بالرياض ونجله الاستاذ/خالد بن لافي العتيبي .

كما حضر الحفل جمعا غفير من الضيوف.

بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير .

طاقم فيفاء أون لاين يتقدموا للعريس والعروس وأسرتيهما بأجمل التهاني والتبريكات ، متمنين لهما حياة سعيدة . 

 

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