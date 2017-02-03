أفراح العمامي والمثيبي

في ليلة من ليالي الانس والفرح شهدت استراحة مسايا في محافظة فيفاء مساء يوم الخميس الموافق 1438/5/5 هـ حفل زواج الشاب الاستاذ/ماجد علي سلمان العمامي الفيفي على كريمةالاستاذ/جبر يحي سليمان المثيبي الفيفي .

حضر الحفل الاستاذ/ لافي العتيبي مدير الهلال الاحمر بالرياض ونجله الاستاذ/خالد بن لافي العتيبي .

كما حضر الحفل جمعا غفير من الضيوف.

بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير .

طاقم فيفاء أون لاين يتقدموا للعريس والعروس وأسرتيهما بأجمل التهاني والتبريكات ، متمنين لهما حياة سعيدة .