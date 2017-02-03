تنمية فيفاء تعلن الفائزين في مسابقة “اقترح برنامجك”

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء عن الفائزين في مسابقة *اقترح برنامجك* والتي سبق وأن أعلنت عنها تنمية فيفاء وشارك في المسابقة ٢٩ متسابقاً ب ٢٩ مشروعاً وبعد فرز المشاريع المقترحة كانت المشاريع الفائزة هي كالتالي :

١) المركز الأول ….

صاحب مشروع ( شاعر التنمية )

ومقدار الجائزة 1000 ريال

٢) المركز الثاني ….

صاحب مشروع مكتبة الحي

ومقدار الجائزة 500 ريال

٣) المركز الثالث ….

صاحب مشروع فن تعلم صناعة الحرف اليدوية

ومقدار الجائزة 300 ريال

وأوضحت اللجنة أنه سوف يتم رفع هذه البرامج الثلاثة ضمن خطة اللجنة لهذا العام لطلب اعتمادها من الوزارة

وأشارت أن على الفائزين مراجعة اللجنة لاستلام جوائزهم محضرين ما يثبت هويتهم .