 تنمية فيفاء تعلن الفائزين في مسابقة “اقترح برنامجك” | فيفاء أون لاين
الجمعة, 6 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 3 فبراير 2017 ميلاديا

تنمية فيفاء تعلن الفائزين في مسابقة “اقترح برنامجك”

تنمية فيفاء تعلن الفائزين في مسابقة “اقترح برنامجك”
فيفاء - فيفاء أون لاين

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بفيفاء عن الفائزين في مسابقة *اقترح برنامجك*  والتي سبق وأن أعلنت عنها تنمية فيفاء وشارك في المسابقة ٢٩ متسابقاً ب ٢٩ مشروعاً وبعد فرز المشاريع المقترحة كانت المشاريع الفائزة هي كالتالي :

١) المركز الأول ….
صاحب مشروع ( شاعر التنمية )
ومقدار الجائزة 1000 ريال

٢) المركز الثاني ….
صاحب مشروع مكتبة الحي
ومقدار الجائزة 500 ريال

٣) المركز الثالث ….
صاحب مشروع فن تعلم صناعة الحرف اليدوية
ومقدار الجائزة 300 ريال

وأوضحت اللجنة أنه سوف يتم رفع هذه البرامج الثلاثة ضمن خطة اللجنة لهذا العام لطلب اعتمادها من الوزارة

وأشارت أن على الفائزين مراجعة اللجنة لاستلام جوائزهم محضرين ما يثبت هويتهم .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*