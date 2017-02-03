بالصور: فرقة فيفاء الشعبية تشعل البيت الجبلي ومسرح قسم جازان بمشاركاتها

شاركت فرقة فيفاء الشعبية مساء الخميس 5-5-1438 بعدة مشاركات فنية داخل البيت الجبلي وعلى مسرح منطقة جازان ، وكانت مشاركاتها محل اعجاب الجمهور ، الذي تابع مشاركاتها رغم برودة الجو القارس ، وقد نزلت الفرقة الشعبية للمسرح بالفن المشهور بسم ( المغرد ) ، من كلمات رئيس الفرقة الشعبية الشاعر يحيى أحمد الأبياتي الفيفي ، حيث يقول :

للوطن برقابنا دين ودينه ** كل حرٌ يحفظه حفظه لدينه ** والولاء منهاج دين

كلنا برقابنا عهد ٍ وبيعه ** وأي شي ٍ في ذممنا ما نبيعه ** أي ورب العالمين

رهن اشارة من ولات الأمر تتسابق خطانا

والوطن بايدي مطاليق ٍ أمينة ** تفتديه أرواحنا لوهي ثمينة ** لأن ما بعده ثمين

كلنا له جند وسيوف ٍ بريعة ** دام فينا شخص متواجد بريعه ** يعتبر فينا ضمين

دامت ان الله عطانا ها الوطن يسوى عطانا

وعلى المسرح أدت فرقة فيفاء الشعبية الفن الشعبي المسمى ( الهصعة ) ، من كلمات الشاعر أحمد يحيى العبدلي الفيفي ، الذي يقول :

يامملكتنا ياديار الهنا ** حنا لها هناك وإلا هنا ** ينهان من ينوي لها بالإهانة

تفنى نفوس الكل من دونها

مملكتنا في خلايا دمنا والجسد

عزها رب السموات بالدين العزيز

حب الوطن في داخل انفوسنا ** دونه لحانا من قبل رؤوسنا ** من يذكره بالشر يقطع لسانه

وحدة وطن نرعاها ونصونها

قدرة الله تقهر أهل المكايد والحسد

ثم حزم الملك سلمان ابن عبدالعزيز

يفرض علينا منهج اسلامنا ** نوثق البيعة لحكامنا ** هذي أمانة يا لها من أمانة

لا عاش من يحتال ويخونها

يا عميل الفرس مشروعك الفاشل فسد

وانتهى في مبتدا ذالك الوقت الوجيز

الخائن أهدافه قصد حدنا ** والواضحة مضمونها عندنا ** لكن يردد ليل يا ليل دانة

يموت ما قد وصل مضمونها

يحسبون الوضع لذناب حبل من مسد

لا لك الله عند سلمان هذي ماتجيز

كما شارك الأخوان في الله الشاعر أسعد معزي الفيفي ، والمنشد بسام يزيد الفيفي بمشاركة جميلة من كلمات الشاعر ، أسعد معزي الظلمي الفيفي

وإليكم بعض الصور الملتقطة ذلك المساء الجميل .