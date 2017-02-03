انطلاق الجولة الرابعة من فعاليات الريم

يأمل الأمير محمد بن سعود إلى المحافظة على صدارة الترتيب العام لبطولة جي تي السعودية للسيارات، وذلك مع انطلاق الجولة الرابعة من البطولة التي تأتي ضمن مهرجان السباقات السعودي، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتستضيف حلبة نادي الريم الدولي اليوم (السبت) أحداث الجولة الرابعة من البطولة، حيث يبحث الأمير محمد بن فيصل على المنافسة على المركز الأول في ذات البطولة، فيما ينفرد سائق فريق النادي الأهلي عبدالله الدوسري في صدارة الفئة الثانية من ذات البطولة، ويحتل فيصل آل إبراهيم المركز الأول للمجموعة الثالثة من ذات البطولة، رغم عدم مشاركته في الجولة السابقة التي حقق مركزها الأول خالد الزايد من فريق الوعلان.

وفي بطولة الأمير سلطان بن بندر الفيصل للناشئين يسعى سائق فريق النادي الأهلي خالد الأحمدي إلى مواصلة صدارته وحسم البطولة مبكراً، فيما يأمل سائق فريق ألفا محفوظ تمبكاني إلى مواصلة ملاحقته للمتصدر وكسر فارق الـ17 نقطة.

وتستضيف الحلبة خلال الجولة العديد من الفعاليات منها قافلة سند التي تأتي بتنظيم فريق نجوم العرب بهدف دعم أطفال المرضى بالسرطان.