الفيفي مديرا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

أصدر مدير الشؤون الصحية بجدة مشعل السيالي عدداً من القرارات الإدارية تضمنت تكليف الدكتور أحمد بن مسعود الفيفي مديرا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز . ومن جهته عبّر الدكتور الفيفي عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة جدة على هذه الثقة ، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين .

يذكر أن الفيفي كان يعمل مساعدا للمدير العام ويعتبر من الكفاءات الطبية العالية المشهود لها بالتميز وهو استشاري متخصص في العظام والمفاصل الصناعية والطب الرياضي وعضو اللجنة المحلية للدراسات العليا للبورد السعودي للعظام .

صحيفة فيفاء أون لاين تهنئ الفيفي ” وتتمنى له التوفيق والسداد.