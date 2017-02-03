الفيفي مديرا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة

أصدر مدير الشؤون الصحية بجدة مشعل السيالي عدداً من القرارات الإدارية تضمنت تكليف الدكتور أحمد بن مسعود الفيفي مديرا لبرنامج مستشفى الملك عبدالعزيز . ومن جهته عبّر الدكتور الفيفي عن بالغ شكره وتقديره لمدير صحة جدة على هذه الثقة ، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين .
يذكر أن الفيفي كان يعمل مساعدا للمدير العام ويعتبر من الكفاءات الطبية العالية المشهود لها بالتميز وهو استشاري متخصص في العظام والمفاصل الصناعية والطب الرياضي وعضو اللجنة المحلية للدراسات العليا للبورد السعودي للعظام .
صحيفة فيفاء أون لاين تهنئ الفيفي ” وتتمنى له التوفيق والسداد.
الف مبروك ابو خالد نسأل الله لك العون والتوفيق ،،، انسان محبوب من الجميع ويحب خدمة الناس
اهنئك د.احمد لما انت اهﻻ له
الف مبروك يا دكتور، تستاهل ومنها لاعلى المراتب ان شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله
ألف مبروك لدكتور أحمد مسعود الفيفي على هاذي الثقة إلي حصل عليها ويستاهل كل خير.نسأل ألله لهو التوفيق والنجاح في خدمة الدين ثم الوطن والمواطن. ولاشك انا نفتخر بأبناء قبيلة الدفره حين تراهم في على المراتب.وكذلك عموم شباب قبائل فيفاء عامه.وهذا يعتبر فخر لك فيفي عندما يكون شبابنا في إعلأ المناصب القيادية والإدارية في الدولة.