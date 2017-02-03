فيفاء ..بين التراث والحداثة

في كل عام يطل علينا المهرجان الوطني للتراث والثقافة بحلة عريقة تمتد في جذور ماضي هذا الوطن , ومن شتى بقاعه المترامية يفوح عبقه التليد بعرق الأجداد ليحكي لنا قصص الأمجاد , صفحات ماهي إلا جذور وعماد هذه الثمار من شجرة مثمرة هي الوطن الكبير بكافة أطيافه وموروثاته.

وكعادتنا – أهل فيفاء – فنحن كلنا بلا استثناء أهل رأي وربط وحل في كل المسائل ولابد لدلائنا أن تدلى في كل بئر وتسبق مهاطل القطر , فكانت هذه الكليمات عبارة عما تتداوله مجالسنا عن فرقة فيفاء المشاركة في مهرجان الجنادرية وكل ذلك مع وافر التقدير والثناء على كل الأفراد المنظمين والمشاركين والإعلاميين أعضاء اللجنة الثقافية أو أيا كانت مظلة تلك اللجنة سواء رسمية أو تطوعية , فهي بلا شك أسهمت في نقل تراث فيفاء أو لنقل شيئا من موروث فيفاء حتى لا يغضب معارضو اللجنة الحالية , والتي ترى فيما تقدمه فرقة فيفاء الحالية تنكرا عظيما لإرث فيفاء التليد الذي امتد لقرون وحافظ على هيئته ومضمونه حتى تلقفته الفرقة الحالية فخلخلته ونزعت منه روح هويته وقتلت فيه كل موروث واجتثت منه كل ارتباط بفيفاء وأهلها وثقافتهم التي نشأوا عليها , ولعل عذرهم وداعيهم لهذا الرأي هو غياب للباس التقليدي عن أعضاء الفرقة في تقديم عروضهم غيابا تاما أضاع جزءا مهما من تكوين الهوية الفيفية والتي كانت لفترة قريبة عايشها أغلب أهل فيفاء ومازال البعض يستخدم هذا اللباس للوقت الحاضر, ثم دخول بعض الإيقاعات المصاحبة لأداء الفرقة الأمر الذي لم يحصل على مستوى الموروث المحلي والذي كان اعتماده على المؤدين بعد الشعراء والألحان المتعارف عليها والتي كذلك طالها كثير من التحوير خلصها من خصوصيتها الفيفية والتي أدت في مجملها لظهور عرضة غير متناسقة لا في الحركة ولا في الأداء , الشيء الذي يستحيل أن تجده في مناسبة محلية في فيفاء أو أي تجمع لأبناء فيفاء خارجها , إضافة لغياب المصطلحات الفيفية الفخمة وغياب اللهجة غيابا ضيع معه قوتها وجزالتها وعمقها اللغوي على المستوى اللهجي ,وليس شرطا أن تميع ليتمكن الآخرون من فهمها , فهي موروث خاص وقوة أصالته تنبع من خصوصيته المتفردة . ربما هذه هي أبرز نقاط المعترضين أو المتمسكين بالأصالة أو سمهم حسب رؤيتك الخاصة.

الجانب الآخر يرى أن تطعيم الموروث بالحداثة أمر إيجابي فلا يرى شيئا في اللبس حتى لو كان سائدا في مناطق كثيرة قد تغيب معه الخصوصية وقد يرى فيه بعض المغالين في الحداثة عيبا أو مظهرا غير لائقا عند صراع الحضارات, ويرى أيضا أن المؤثرات الصوتية مطلب ملح للحصول على الانتباه والمتابعة بل والتأثير في المتلقين وأنه من دواعي المرحلة التي تتطلب انصهارا في التقانة للاستفادة منها الاستفادة المثلى , أما من ناحية مايسميه الفريق الأول بتمييعا للغة فإن هذه الفئة تراه من دواعي التواصل مع الآخرين والتأثير فيهم تأثيرا إيجابيا بحين تكون الكلمات سلسة مفهومة تبتعد عن مصطلحات الأولين الصعبة والعميقة والتي قد تحتاج قواميس حتى مع أهل فيفاء ذاتها, ولأن المحفل يتطلب سلاسة وفهما واضحا لأن التلقي يكون آني بمعنى أن الجمهور المستهدف يكون حاضرا ولا يسمع إلا مرة واحدة ,

وربما أن الفريقين أجمعوا على أصالة البيت الجبلي وأدواته التي تشكل جزءا مهما من هوية الفيفي وتصور تلك الحقب الاجتماعية وكيفية عيشها وأساليبها الاقتصادية والمعيشية في ذلك الزمان .

أعتقد أن ماذكرت هو جزء كبير من أوجه الخلاف على نشاط هذه اللجنة بين جزء كبير من أبناء فيفاء بشكل حيادي بعيدا عن شخصنة الرؤى أو الإلزام بفكر أو منهج معين إنما هو الحديث للحديث ولن يستطيع أحد أن يجعل الناس على قلب واحد ولكن أجزم أن كل ما ارتبط بفيفاء فهو أمر مشاع لكل أبنائها, وأن لا يتردد أحد في تقديم ما يمكن أن يرتقي بسمعة فيفاء وأهلها بعيدا عن النقد للنقد , بل النقد للارتقاء بأي عمل يخدم فيفاء وأهلها كجزء لا يتجزأ من الوطن الكبير.