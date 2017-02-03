الفريق الركن علي محسن صالح، يلتقي مسؤولاً أمريكياً

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم بالرياض، السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، إنه جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون القائمة بين اليمن والولايات المتحدة، والدور الأمريكي الداعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني في تجاوز الاوضاع الراهنة، في إطار الموقف الدولي المساند للتوصل الى حل سياسي بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها.

وأشار نائب الرئيس إلى المحاولات المستمرة للانقلابيين وسعيهم الحثيث لتغذية أعمال الإرهاب وإفشال عمليات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وتضمن تجنيب اليمنيين مزيداً من إراقة الدماء وعودة دولتهم، وكان آخر تلك المحاولات استهداف ميليشيا الانقلاب للجنة التنسيق والتهدئة المجهزة من قبل الأمم المتحدة في ظهران الجنوب علاوة على استهدافهم للفرقاطة السعودية بالقرب من ميناء الحديدة وتهديدهم لمصالح الأشقاء والأصدقاء.

وتطرق نائب الرئيس اليمني إلى التجاوزات للقرارات الدولية وأعمال التخريب التي تقوم بها إيران ومنها استمرارها في التدخل بالشأن اليمني من تهريب للسلاح ودعم للجماعات المسلحة وتهديد للملاحة الدولية.

من جانبه أكد السفير الأمريكي ماثيو تولر استمرار دعم بلاده للشرعية ولاستئناف العملية السياسية، وضرورة حرص مختلف الأطراف على التوصل إلى حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية في اليمن، معبراً عن إدانته للتدخل الإيراني في اليمن.

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