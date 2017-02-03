 “التدريب التقني” : دورات في صيانة الجوال وتطوير المهارات مجانية يومياً 

بدأ جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في استقبال زوار فعاليات مهرجان “الجنادرية 31” بالنظر إلى ما يحتويه من برامج مهنية وتقنية تلائم متطلبات المهتمين ، حيث يطرح الجناح الذي نفذ بأيد سعودية على مساحة (2500) متر مربع مشاركاته التي تعكس تطور التدريب التقني والمهني وتأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى إبراز إبداعاتها بما يدعم توجه الدولة ـ حفظها الله ـ نحو تحقيق الرؤية 2030.

وتنوعت مشاركة المؤسسة هذا العام من حيث تنوع التخصصات التي تقدمها واطلاع الزوار على الجديد في تدريب الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل ، فيما تشهد أبرز المجالات التي نجحت المؤسسة فيها المؤسسة مع القطاع الخاص عرضاً للزوار في مجال البترول والصناعات البتروكيماوية، وتقنية البلاستيك، البترول، الالكترونيات والأجهزة المنزلية، وكذلك مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة، والطاقة والمياه، صناعة الأغذية والألبان، وصيانة السيارات، ومجال الصناعات المطاطية، والتعدين، ومجال التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى الكهرباء وتقنية المياه، والتقنيات المتقدمة، صناعة الورق ، التقنيات الألمانية ، الخطوط الحديدية، والطيران ، وتشييد المنشآت، وغيرها من المجالات .

وهدفت المؤسسة من خلال مشاركتها إلى تنفيذ إستراتيجيتها التي تواكب ما تشهده النهضة التنموية الكبيرة ، واستثمار دعم وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظها الله ـ على صعيد توفير بيئات تقنية آمنة، ومحفزة للعمل والتدريب، بالإضافة إلى التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة، الداعمة للخطط الوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها والعمل على تطوير التدريب التقني وبرامجه ، بالإضافة إلى بناء جسور قوية مع أبناء وبنات الوطن .

ويقدم الجناح لجمهوره في الفترة التي حددت للرجال، أو الفترة التي تخص العائلات عدداً من الفعاليات التي تعرف بدور المؤسسة في التدريب من خلال الكليات التقنية للبنين والبنات ، وكليات الاتصالات ، بالإضافة إلى الكليات العالمية ، كما يرصد بشكل مستمر مواكبة التدريب لتطورات واحتياج المجتمع من خلال عرض برامجها التدريبية الأخيرة التي تم تصميم مناهجها وفق احتياجات سوق العمل. كما يوفر الجناح أكاديمية الطفل التقنية التي تنطلق في تخصصات تواكب ميول الطفل من الساعة الرابعة عصراً ولمدة سبع ساعات يومية ، وركناً للموهبة والإبتكار ، وأخرى تعرف الزوار بالعديد من الجهود ذات العلاقة بالتدريب الأهلي والعمل الحر وتقنية الغذاء بالإضافة إلى صناعة السياحة والفندقة . كما يقيم الجناح أكثر من (12) دورة تطويرية يومياً بالإضافة إلى الدورات اليومية في مجال “صيانة الجوال” .

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يفتح أبوابه يومياً حيث يستقبل من التاسعة 9 ص ـ 12 ظهراً طلاب المدارس من خلال التنسيق عبر الهاتف (0114933303) ، ويستقبل “الرجال من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً حتى مساء الأحد 8 جمادى الأولى ، فيما يستقبل العائلات في ذات التوقيت من يوم الاثنين التاسع من جمادى الأولى وحتى يوم الجمعية الموافق للعشرين من ذات الشهر .