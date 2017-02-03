مركز تنمية الإنسان يشارك ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي 

شارك مركز تنمية الإنسان بجازان ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع «جازان الفل مشتى الكل » والمقام بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان .

وجاء مشاركة مركز تنمية الإنسان من خلال ركن تعريفي بالخدمات التي يقدمها

مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصه للرعايه النهاريه والذي يقدم العديد من الخدمات والبرامج لهذة الفئة وله عدة فروع في مناطق المملكة الرياض ، القصيم ، الاحساء ، خميس مشيط ، جيزان وقريبا سوف يتم افتتاح في النعيرية ، محايل عسير ، المجمعة، بيشة

وأكدت نائبه مديرة مركز تنمية الإنسان بجازان الاستاذة سحر عقيل خلال تدشين الركن بأنه حالياً يتم العمل على عدة مشاريع سوف يتم تدشينها هذا العام إن شاء الله و من ابرزها هو مشروع ⁧النقل الآمن و نظام تتبّع الطفل الذي تساعد الأم على معرفة مكان الطفل بدقة اثناء تواجدة في المركز وخارجه وهو الاول من نوعه في الملكة ، والاحدث في هذا المجال .

وأشارة عقيل بأنه يوجد مدرسة براعم التنميه تابعه لمركز الرعايه النهاريه، بعد تأهيل الطفل في عدة مستويات ينتقل الى المدرسة ويكمل تعليمه بما يناسب احتياجاته على ايدي كادر مؤهل بجانب الخدمات المساندة حتى يحقق قدر عالي من الاستقلاليه.

وبينت الأخصائية والإعلاميه / ريم خيري بأن الهدف من مشاركة المركز في فعاليات ومناسبات المنطقة هو التعريف بخدمات المركز و ما يقدمه من خدمات لفئه ذوي الاحتياجات الخاصة و أطفال التوحد وفرط الحركه واكدت بأنه تم تقديم مسابقه وتوزيع هدايا قيمة ( ايبادات ) من قبل المركز وبتعاون مع اللجنة المنظمة لفعاليات جازان شو التي تحضى بحضور جماهيري كبير تزمنا مع فعاليات مهرجان جازان الشتوي و إجازة منتصف العام الدراسي.